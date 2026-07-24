7 saatte pişirilen yaklaşık 280 bin baklalı dev Narince yaprağıyla rekorluk lezzet
Erbaa Beyediyesi tarafından 7 saatte pişirilen yaklaşık 280 bin baklalı dev Narince yaprak sarması, Erbaa Yaprak Festivali'nde binlerce kişiye ikram edildi.
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Erbaa ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Erbaa Yaprak Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Festival kapsamında yaklaşık 5 tonluk dev kazanda pişirilen 280 bin baklalı yaprak sarma vatandaşlara ikram edilirken, organizasyonun Guinness Rekorlar Kitabı'na aday gösterilmesi için hazırlık yapılacağı açıklandı.
Erbaa ilçe merkezinde düzenlenen festivalin açılışı, kortej yürüyüşüyle gerçekleştirildi. Programa Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, il protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Halk oyunları gösterileriyle renklenen etkinlikte, Erbaa'nın coğrafi işaret tescilli Narince bağ yaprağından hazırlanan dev yaprak sarma büyük ilgi gördü. Yaklaşık 5 tonluk dev kazanda, 1,5 aylık hazırlık sürecinin ardından hazırlanan ve 7 saatte pişirilen yaklaşık 280 bin baklalı yaprak sarma, festival alanına gelen vatandaşlara ikram edildi. Belediye yetkilileri, organizasyonun gelecek yıllarda Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için çalışma başlatmayı hedeflediklerini belirtti.
Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, ustaların hazırlanan dolmanın 280 bin baklayı geçtiğini ifade ettiğini belirterek, bunun aynı zamanda bir rekor denemesi olduğunu söyledi. Karagöl, "Bunu yapabildiğimizi gördük. İnşallah önümüzdeki festival dönemlerinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için de şehrimizle birlikte gerekli çalışmaları yürüteceğiz.
Sesimizi duyan herkesi Erbaa'ya bekliyorum. Narince yaprağımızı, Tokat kebabımızı, Erbaa katmerimizi, Karayaka kuzumuzu ve diğer yöresel lezzetlerimizi tatmaları için herkesi ilçemize davet ediyorum. Uzakta olan vatandaşlarımız da gelecek yıl düzenlenecek 24'üncü Yaprak Festivali'ni takip etsin. Tüm misafirlerimizi Erbaa'da ağırlamaktan mutluluk duyacağız" dedi.
Festivale katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ise İzmir'de yaklaşık 80 bin Tokatlının yaşadığını belirterek, bunların önemli bir bölümünün Erbaalı olduğunu söyledi. Erbaalıların daveti üzerine festivale katıldığını ifade eden Tugay, "Bugün İzmir'den gelen hemşehrilerimizle birlikte aranızdayız.
Burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Benim ayrıca kişisel bir bağım da var. Rahmetli babam 1971 yılında Erbaa Lisesi'nde Fransızca öğretmeni olarak görev yaptı.
Ben de dört yaşındaydım ve çocukluğumun kısa bir dönemi burada geçti. Yıllar sonra yeniden Erbaa'nın havasını solumak, çocukluk hatıralarımı tazelemek beni çok duygulandırdı. Kendimi Erbaa'nın hemşehrilerinden biri gibi hissettim" diye konuştu.
Festival etkinliklerinin önümüzdeki günlerde konserler, kültürel gösteriler ve çeşitli organizasyonlarla devam edeceği öğrenildi.