7 saatte pişirilen yaklaşık 280 bin baklalı dev Narince yaprağıyla rekorluk lezzet

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Ben de dört yaşındaydım ve çocukluğumun kısa bir dönemi burada geçti. Yıllar sonra yeniden Erbaa'nın havasını solumak, çocukluk hatıralarımı tazelemek beni çok duygulandırdı. Kendimi Erbaa'nın hemşehrilerinden biri gibi hissettim" diye konuştu.