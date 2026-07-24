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Zonguldak'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı

24.07.2026 - 22:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ZONGULDAK (İHA)

Zonguldak'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Kaza, İstanbul Yol Ayrımı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşakta dönüş yapan otomobil ile seyir halindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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