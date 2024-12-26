Antalya'da şehirlerarası otobüsle gönderilen kolide maymun çıktı!

KILIÇ BALIĞI ELE GEÇİRİLDİ

Diğer yandan, ihbar sonrası otobüs terminalinin indirme peronunda taşıma belgesi olmayan 115 santimetre uzunluğunda kılıç balığı tespit edildi. Soğuk zincir ve taşıma şartlarına uymadığı için kullanıma uygun olmayan ürüne ekipler tarafından el konularak imha edildi.