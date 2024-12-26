Antalya'da şehirlerarası otobüsle gönderilen kolide maymun çıktı!
Antalya'da şehirlerarası otobüs terminaline Ankara'dan gönderilen, teslim alınmayınca otogardaki emanet odasına götürülen koli, x-ray cihazından geçirilirken içerisinde beslenmesi yasak olan 'Rhesus' türü maymun olduğunu fark edildi. Geciktiği için koliyi emanetten almaya giden M.K. hakkında, beslenmesi yasak maymun nedeniyle tutanak hazırlandı. M.K., "Hediye gönderildi. Kutuda ne olduğunu bilmiyordum" dedi.
Haber-Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)-
• 26 Aralık 2024 - 17:33 • Son Güncelleme:
Haber-Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)-
• 26 Aralık 2024 - 17:33 • Son Güncelleme: