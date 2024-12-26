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Antalya'da şehirlerarası otobüsle gönderilen kolide maymun çıktı!

Antalya'da şehirlerarası otobüs terminaline Ankara'dan gönderilen, teslim alınmayınca otogardaki emanet odasına götürülen koli, x-ray cihazından geçirilirken içerisinde beslenmesi yasak olan 'Rhesus' türü maymun olduğunu fark edildi. Geciktiği için koliyi emanetten almaya giden M.K. hakkında, beslenmesi yasak maymun nedeniyle tutanak hazırlandı. M.K., "Hediye gönderildi. Kutuda ne olduğunu bilmiyordum" dedi.

Haber-Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)-
• 26 Aralık 2024 - 17:33 • Son Güncelleme:
Haber-Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)-
• 26 Aralık 2024 - 17:33 • Son Güncelleme:
1Antalyada şehirlerarası otobüsle gönderilen kolide maymun çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne bugün Ankara'dan gelen otobüsle gönderilen koli, teslim alınmayınca görevliler otogarın emanet odasına götürdü.

2Antalyada şehirlerarası otobüsle gönderilen kolide maymun çıktı

Bina dışındaki gelen yolcu peronundan otogar içerisine götürülen koli, x-ray cihazından geçirildi. Girişteki görevliler koli içerisinde ahşap delikli kutuda maymun olduğunu fark etti.

3GELEN OTOBÜSÜ KAÇIRINCA YAKALANDI

GELEN OTOBÜSÜ KAÇIRINCA YAKALANDI

Bir süre sonra M.K., emanet odasına gelip koliyi almak istedi. Ankara'dan gelen ve perondan ayrılan otobüsün geliş saatini karıştırınca kolinin emanete bırakıldığını düşünen M.K. hakkında, Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Doğa Koruma ekipleri tarafından tutanak hazırlandı.

4Antalyada şehirlerarası otobüsle gönderilen kolide maymun çıktı

M.K., tutanak hazırlayan görevlilere, hayvanın kendisine hediye olarak gönderildiğini, kutunun içerisinde ne olduğunu bilmediğini anlattı.

5Antalyada şehirlerarası otobüsle gönderilen kolide maymun çıktı

Görevliler, 'Rhesus' türü yavru maymunu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na götürdü. Sağlık kontrolü yapılan maymun 15 gün rehabilitasyona alınacak.

6Antalyada şehirlerarası otobüsle gönderilen kolide maymun çıktı
7KILIÇ BALIĞI ELE GEÇİRİLDİ

KILIÇ BALIĞI ELE GEÇİRİLDİ

Diğer yandan, ihbar sonrası otobüs terminalinin indirme peronunda taşıma belgesi olmayan 115 santimetre uzunluğunda kılıç balığı tespit edildi. Soğuk zincir ve taşıma şartlarına uymadığı için kullanıma uygun olmayan ürüne ekipler tarafından el konularak imha edildi.

8Antalyada şehirlerarası otobüsle gönderilen kolide maymun çıktı

Ürünü getiren otobüs hakkında 5996 sayılı veteriner hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve 1380 sayılı su ürünleri kanununa uygun idari iş ve işlemlerin, Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce uygulanacağı belirtildi.