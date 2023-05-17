GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri AK Parti'den yeni strateji: Tüm teşkilatlar sahada olsun
ABONE OL

AK Parti'den yeni strateji: Tüm teşkilatlar sahada olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmek ve 2. tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi için yeni bir strateji belirlemek üzere önceki gün MYK üyelerini acil toplantıya çağırdı.

17.05.2023 - 08:34 |
AK Parti'den yeni strateji: Tüm teşkilatlar sahada olsun

Erdoğan’ın toplantıda “Sandıktan çıkan iradeye saygı duyuyoruz. Milletimizin kararı başımızın üstüne. Önemli olan önde olmak, Meclis’te çoğunluk yine bizde. Tüm teşkilâtlar önümüzdeki 15 günde de sahada olsun” dediği öğrenildi.

Milliyet'ten Ayşegül Kahveci'nin haberine göre, toplantıda Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarıyla ilgili kapsamlı bir sunum yaptı. Partinin Sonuç Alım Sistemi’nin (SAS) performansı değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması nedeniyle bundan sonra izlenecek yol haritası da masaya yatırıldı. Bu çerçevede her ilde AK Parti ve MHP’den oluşan ortak seçim bürolarının kurulması tartışıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki süreçte yapacağı il ziyaretlerine, birinci parti olmayı sürdürdüğü deprem bölgesinden başlaması kararlaştırıldı.

Meclis yeni vekillerini bekliyor: Hazırlıklar başladı, kayıt masaları kuruldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMeclis yeni vekillerini bekliyor: Hazırlıklar başladı, kayıt masaları kurulduHaberin Tüm Görselleri
 İstanbul'da 1 milyon seçmen sandığa gitmedi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR İstanbul'da 1 milyon seçmen sandığa gitmediHaberin Tüm Görselleri
İşte liderlerin 2’nci tur yol haritası! Seçim stratejileri belli oldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRİşte liderlerin 2’nci tur yol haritası! Seçim stratejileri belli olduHaberin Tüm Görselleri
5 partiye hazine yardımı: Hangi parti ne kadar destek alacak? Rakamlar belli oldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR5 partiye hazine yardımı: Hangi parti ne kadar destek alacak? Rakamlar belli olduHaberin Tüm Görselleri

 

GÜNCEL HABERLER

İstanbul'da Barış Boyun suç örgütüne operasyon!

İstanbul'da Barış Boyun suç örgütüne operasyon!

MİT'ten nokta operasyon! Kobani mali sorumlusu Tuba Karakoç öldürüldü

MİT'ten nokta operasyon! Kobani mali sorumlusu Tuba Karakoç öldürüldü

Klima ve beyaz eşya fiyatları ile ilgili yeni açıklama! Talep patlaması bekleniyor

Klima ve beyaz eşya fiyatları ile ilgili yeni açıklama! Talep patlaması bekleniyor