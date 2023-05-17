AK Parti'den yeni strateji: Tüm teşkilatlar sahada olsun

Erdoğan’ın toplantıda “Sandıktan çıkan iradeye saygı duyuyoruz. Milletimizin kararı başımızın üstüne. Önemli olan önde olmak, Meclis’te çoğunluk yine bizde. Tüm teşkilâtlar önümüzdeki 15 günde de sahada olsun” dediği öğrenildi.

Milliyet'ten Ayşegül Kahveci'nin haberine göre, toplantıda Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarıyla ilgili kapsamlı bir sunum yaptı. Partinin Sonuç Alım Sistemi’nin (SAS) performansı değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması nedeniyle bundan sonra izlenecek yol haritası da masaya yatırıldı. Bu çerçevede her ilde AK Parti ve MHP’den oluşan ortak seçim bürolarının kurulması tartışıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki süreçte yapacağı il ziyaretlerine, birinci parti olmayı sürdürdüğü deprem bölgesinden başlaması kararlaştırıldı.