5 partiye hazine yardımı: Hangi parti ne kadar destek alacak? Rakamlar belli oldu

14 Mayıs seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre yerel seçimin de yapılacağı 2024 yılında Hazine yardımından, son seçimde yüzde 7 barajını geçen AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’lileri listesiyle TBMM’ye taşıyan Yeşil Sol olmak üzere beş parti yararlanabilecek.

Seçim sonuçlarına göre 2018 seçimlerine göre 14 Mayıs seçimlerinde oy kaybına uğrayan AK Parti, MHP, İYİ Parti’nin alacağı yardım tutarı düşecek. Yeşil Sol da HDP’nin 2018 oranının gerisinde kaldığı için bu partiden daha az yardım alabilecek. Milliyet'in haberine göre hazine yardımı ödeneğinden alacağı pay artacak tek parti ise 2018’deki 22.64’lük oy oranını yüzde 25.33’e yükselten CHP olacak. Hazine yardımından en büyük payı AK Parti almaya devam edecek ancak ödeneği beşte bir oranında azalacak.

Şu andaki kesin olmayan verilere göre Yeniden Refah Partisi de yüzde 2.8’lik oy oranıyla, Hazine yardımını kıl payı kaçırmış olacak. Bu yıl milletvekili seçimi yılı olması nedeniyle, siyasi partilere toplam 5 milyar lira Hazine yardımı yapıldı. AK Parti 2 milyar 179.5 milyon, CHP 1 milyar 157.4 milyon, MHP 567.3 milyon, İyi Parti 509.1 milyon lira yardıma hak kazandı. Anayasa Mahkemesi’nce tedbir kararı kaldırılan HDP de 598.8 milyon lira yardım aldı.

YÜZDE 3’Ü GEÇENLER DE ALABİLİYOR

Seçim barajını aşan partilere o yılın bütçe gelirleri toplamının 5 binde ikisi oranında ayrılan devlet yardımı ödeneği, son seçimlerde elde ettikleri oy sayıları ile orantılı olarak bölüştürülerek ödeniyor. Yardım, genel seçimin yapıldığı yıllarda üç katı, yerel seçimin yapıldığı yılda ise iki katı olarak partilere aktarılıyor. Milletvekili seçimlerinde yüzde 7 barajını aşan partilerin yanı sıra geçerli oyların yüzde 3’ünden fazlasını almış partilere de yüzde 7 barajını aşıp en düşük oy almış partiyle orantılı olarak Hazine yardımı yapılıyor.