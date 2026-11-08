Aydınfest finalinde on binler buluştu! Gazapizm, Manuş Baba ve Mela Bedel sahnedeydi

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Festivalin final gününde de vatandaşlar Aydın Tekstil Park’ı doldururken, coşku tüm kenti sardı. Her yaştan Aydınlı, müzik ve eğlence dolu gecede konserler boyunca sanatçılara eşlik etti. Vatandaşlar, festivali Aydın’a kazandıran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.