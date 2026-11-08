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GündemAydınfest finalinde on binler buluştu! Gazapizm, Manuş Baba ve Mela Bedel sahnedeydi
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Aydınfest finalinde on binler buluştu! Gazapizm, Manuş Baba ve Mela Bedel sahnedeydi

08.11.2026 - 12:39Güncellenme Tarihi:

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydınfest Gençlik Festivali, muhteşem bir finalle sona erdi.

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1Aydınfest finalinde on binler buluştu! Gazapizm, Manuş Baba ve Mela Bedel sahnedeydi

Aydın Tekstil Park’ta gerçekleşen festivalin son gününde Color Party’nin ardından Mela Bedel, Manuş Baba ve Gazapizm sahne aldı.

2Aydınfest finalinde on binler buluştu! Gazapizm, Manuş Baba ve Mela Bedel sahnedeydi

Ünlü sanatçılar, sevilen şarkılarıyla on binlerce Aydınlıya unutulmaz bir gece yaşattı.

3Aydınfest finalinde on binler buluştu! Gazapizm, Manuş Baba ve Mela Bedel sahnedeydi

Festivalin final gününde de vatandaşlar Aydın Tekstil Park’ı doldururken, coşku tüm kenti sardı. Her yaştan Aydınlı, müzik ve eğlence dolu gecede konserler boyunca sanatçılara eşlik etti. Vatandaşlar, festivali Aydın’a kazandıran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

4Aydınfest finalinde on binler buluştu! Gazapizm, Manuş Baba ve Mela Bedel sahnedeydi

Etkinliklerden memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu tarafından Aydın’a kazandırılan Aydın Tekstil Park’ın düzenlenen etkinlikler, konserler ve buluşmalarla Aydın’ın kültürel yaşamına renk katan bir cazibe merkezi haline geldiğini belirtti.

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