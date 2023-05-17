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Meclis yeni vekillerini bekliyor: Hazırlıklar başladı, kayıt masaları kuruldu

Milletvekili genel seçimlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) hazırlıklar başladı. 28. dönemde TBMM’de milletvekili olarak görev yapacak yeni parlamenterler için Şeref Holü’nde kayıt masaları kuruldu.

17.05.2023 - 07:44 |
Meclis yeni vekillerini bekliyor: Hazırlıklar başladı, kayıt masaları kuruldu

Meclis’in yeni milletvekilleri, seçildikleri şehirlerin il Seçim kurullarından mazbatalarını aldıktan sonra TBMM’ye giderek kayıt işlemlerini yapabilecek. Mazbatalarıyla birlikte nüfus kağıdını teslim eden vekiller için kayıt süreci başlamış olacak.

ROZETLERİNİ ALACAKLAR

Dosyası açılan milletvekilleri, aile bildirim formunun doldurulmasının ardından bankada hesabı varsa teyit ettirecek; eğer yoksa yeni bir hesap açarak işlemlerine devam edecek. Hürriyet'ten Mert Gökhan Koç'un haberine göre parmak izi oluşturulmasının ardından milletvekilleri 2 adet araç plakasını Trafik cezalarından muafiyet için bildirecek.

Meclis yeni vekillerini bekliyor: Hazırlıklar başladı, kayıt masaları kuruldu

Meclis araç giriş kartının oluşturulmasının ardından vekiller haberleşme masasına giderek 2 adet telefon hattının kaydını da yaptıracak. Rozetini de alan milletvekilleri son olarak stüdyoya giderek fotoğraf çektirecek ve Meclis Kayıt işlemlerini tamamlayacak.

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