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Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen COP31 kapsamında, 'İstanbul'dan Antalya'ya: İklim Uygulamasında D-8 Ortaklığı' başlıklı D-8 İklim Eylemi Üst Düzey Bakanlar Oturumu gerçekleştirildi. Mavi Bölge'deki Uzungöl Salonu'nda düzenlenen toplantıya, COP31 Başkanı Murat Kurum katıldı.

Türkiye'nin öncülüğünde 1997 yılında İstanbul'da kurulan Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı; Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'ın yanı sıra 2025 yılında üyeliği yürürlüğe giren Azerbaycan'dan oluşuyor. Toplantıda D-8 ülkeleri arasında iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerji, yeşil sanayileşme ve finansman alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.

GAZZE İÇİN ÇAĞRI

Bakan Kurum, Gazze'de savaş ve yıkımın yanı sıra kış şartlarının da ağırlaştığını belirterek, on binlerce hanenin etkilendiğini, 40 binden fazla aile barınağının zarar gördüğünü söyledi. Yağmur suyunun kanalizasyonla karışmasının halk sağlığını tehdit ettiğini anlatan Kurum, "COP31 boyunca dirençli şehirlerden, temiz enerjiden, su güvenliğinden, finansmandan ve uygulamadan söz ettik. O halde bütün bu kavramların ilk karşılığını en çok ihtiyacı olan Gazze'ye sunmalıyız. Bu nedenle D-8 ülkeleri ile birlikte COP31 Antalya-Gazze İklim Hattı adı altında somut ve acil bir çalışma başlatmayı öneriyoruz" dedi.

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MOBİL ARITMA SİSTEMLERİ

Gazze'ye yönelik önerilerini açıklayan Kurum, "Güneş enerjisi ve bataryayla çalışan mobil su arıtma sistemleri sağlayabiliriz. Sağlık merkezleri, su kuyuları ve kanalizasyon için bağımsız enerji üniteleri kurabiliriz. Mobil drenaj ekipmanları, atık toplama araçları ve kış şartlarına dayanıklı yaşam üniteleri gönderebiliriz. Çocukların eğitimden daha fazla uzak kalmaması için ihtiyaçlarını karşılayabiliriz" diye konuştu. İnsani yardım malzemeleri ve ekipmanların Gazze'ye kesintisiz ulaştırılmasının önemine değinen Kurum, D-8 ülkelerinin ortak sorumluluk üstlenmesini istedi.

ERBAKAN'I ANDI

D-8'in yaklaşık 30 yıl önce İstanbul'da başlayan kuruluş sürecini hatırlatan Kurum, dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ı rahmetle andı. Erbakan'ın D-8'i daha adil bir uluslararası düzen arayışının somut adımlarından biri olarak gördüğünü belirten Kurum, iklim meselesinin de D-8 ülkeleri açısından kalkınma, adalet ve fırsatlara erişim meselesi olduğunu söyledi. Kurum, 17 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirilen ilk D-8 Çevre ve İklim Bakanları Toplantısı'nda kabul edilen İstanbul Bildirisi'nin Antalya'da somut iş birliklerine dönüştürülmesini hedeflediklerini kaydetti.

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2035 HEDEFLERİ

COP31 Başkanlığı'nın '2035'e 35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü'ne değinen Kurum, elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. Bu girişimin ülkelere yeni ve bağlayıcı ulusal yükümlülükler getirmediğini vurgulayan Kurum, D-8 ülkelerinin temiz enerji, elektrik şebekeleri, depolama ve enerji verimliliği alanlarında ortak çalışmalar yapabileceğini belirtti. Kurum, üretim ve imalatta küresel döngüsel malzeme kullanımının 2035'e kadar en az yüzde 15'e yükseltilmesi ve belediye atıklarındaki öngörülen artışın en az yüzde 50 azaltılmasının hedeflendiğini de açıkladı.

ORTAK PROJE HAVUZU

Antalya Yeşil Sanayileşme Kompaktı ile sanayide dönüşümün ve finansmana erişimin kolaylaştırılmasını amaçladıklarını ifade eden Kurum, D-8 ülkeleri arasında tarım, sanayi ve enerji alanlarında ortak proje havuzları oluşturulabileceğini söyledi. COP31 kapsamında geliştirilen İklim Uygulama Köprüsü'nün ülkelerin kendi belirledikleri hedefleri uygulanabilir projelere ve uygun finansman kaynaklarına dönüştürmesini kolaylaştıracağını anlatan Kurum, gençlerin, kadınların, mühendislerin ve girişimcilerin ortak çalışmalarının da desteklenmesi gerektiğini belirtti.

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İŞ BİRLİĞİ SÜRECEK

D-8 ülkeleri arasındaki iş birliğinin Antalya'daki toplantıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Kurum, İstanbul Bildirisi'yle ortaya konulan ortak iradenin COP31 sonrasında da sürdürülmesini istedi. Uzmanların düzenli olarak bir araya gelmesi ve ortak projelerin ilerlemesinin takip edilmesi çağrısında bulunan Kurum, 1997'de İstanbul'da atılan adımın 2026'da Antalya'da yeni bir içerikle ileri taşınmasını hedeflediklerini söyledi.