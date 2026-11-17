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PANELLER, OTURUMLAR, ATÖLYELER

Daha yaşanılabilir bir dünya için fikirler yarıştığı COP31’de teknoloji geliştirmeyi odağına alan toplam 3 bin 800 metrekarelik özel bir alanda kurgulanan Startup Zone, 14 tematik panel, 9 Demo Day oturumu ve 4 atölyeden oluşuyor. Ayrıca belirlenen 30 yeni girişim, yeşil alanda düzenlenen 4 özel Pitch Day oturumuyla uluslararası delegasyonun ve küresel iklim paydaşlarının karşısına çıktı.

PROJELERİNİ SUNUYORLAR

Temiz enerji, mobilite, enerji depolama, biyomalzeme, endüstriyel karbonsuzlaşma, dijital iklim çözümleri gibi alanlarda faaliyet yürüten yeni girişimler; kendi sahnesi, podcast stüdyosu ve görüşme ofisi bulunan özel alanda projelerini katılımcılara sunma imkanı buldu.

GÜZEL GERİ DÖNÜŞLER ALDIK

COP31 Ajans Başkan Yardımcısı ve Startup Zone Direktörü Hasan Karadeniz, COP tarihinde ilk kez girişimcilik ekosistemine özel bir alan oluşturulduğunu belirterek, "30 metrekareye kadar farklı büyüklüklerde stantlarımız bulunuyor. Dünyanın gözünün üzerinde olduğu böyle büyük bir etkinlikte girişimcilik ekosisteminin de sesini duyurmasına imkân sağlıyoruz. Aldığımız en güzel geri dönüşlerden biri de bu oldu." dedi.

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GURUR DUYUYORUZ

Startup Zone'da alanda üniversiteler, liseler ve teknoparkların stantlarının bulunduğunu kaydeden Karadeniz, Havadan su üreten girişimimiz var. Karbon ayak izinizi hesaplayıp bunun karşılığı kadar ağaçlandırma yapan firmamız var. Sudaki biyoplastiklerden güneş gözlüğü üreten girişimlerimiz bulunuyor. Oxford ve Cambridge üniversitelerinden panelistlerimiz de etkinliklerimize katıldı. İlk kez gerçekleştirilen bu organizasyonla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

BULUŞMA NOKTASI

Startup Zone Direktör Yardımcısı Emre Yıldız, COP31'in yeni teknolojiler ve girişimlerin buluşma noktası haline geldiğini vurgulayarak "Dünyada bu ölçekte iklimin konuşulduğu, kanun yapıcıların ve düzenleyici kurumların bir araya geldiği bir organizasyonda girişimcilerin de bulunması gerektiğini düşündük. Çünkü yeni fikirler ve yeni düşünceler girişimcilerden çıkıyor.” dedi.

YENİ İŞ BİRLİKLERİ

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Startup Zone’da girişimcilerin yatırımcılarla doğrudan görüşme fırsatı bulduğunu belirten Yıldız, " burada hem yatırımcılarımız ve girişimcilerimiz hem de büyük firmalar için katma değer sağlayacak iş birliklerinin oluşmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

LİSELİ GENÇLERDEN 5 PROJE

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, iklim değişikliğine yönelik farkındalık oluşturmayı ve çevresel sorunlara çözüm üretmeyi amaçlayan 5 proje ile Startup Zone’un en çok ilgi gören stantlarından biri oldu.

GİRİŞİMCİLİK NOKTASI

98 devlet ve hükümet başkanını ağırlayan COP31’in en yenilikçi fikirlerinden olan Startup Zone’da dünyanın dört bir yanından gelen teknoloji liderleri, akademisyenler, uluslararası yatırımcılar ve politika yapıcılar, 207 yeni girişimciyle buluştu.