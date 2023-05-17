İstanbul'da 1 milyon seçmen sandığa gitmedi

Üç bölgede ise AK Parti en çok oyu aldı. Verilere göre Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan toplamda 4 milyon 738 bin 996 oy aldı. Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 4 milyon 928 bin 408 oy alırken, Ata İttifakı’nın adayı Sinan Oğan 457 bin 568 oy aldı. Seçimden çekilmesine rağmen Muharrem İnce de 25 bin 738 oy aldı.

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre; Cumhurbaşkanlığı’nda İstanbul’da toplam 10 milyon 291 bin 303 vatandaş oy kullandı. 10 milyon 150 bin 710 oy geçerli sayılırken, 14 bin 593 oy ise geçersiz sayıldı. 1 milyon 76 bin 295 seçmen ise sandığa gitmedi.

BİRİNCİ BÖLGE

İstanbul birinci bölgede Millet Partisi 2 bin 479, Hak ve Özgürlükler Partisi bin 491, TKP 4 bin 825, Türkiye Komünist Hareketi bin 296, Sol Parti 3 bin 893, Genç Parti 7 bin 115, Memeleket Partisi 38 bin 148, BBP, 38 bin 492, AK Parti 1 milyon 294 bin 150, YRP 114 bin 33, MHP 227 bin 536, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 235 bin 235, TİP 176 bin 9, Adalet Birlik Partisi 2 bin 775, Anavatan Partisi 4 bin 373, Yenilik Partisi 367, Halkın Kurtuluş Partisi bin 131, Milli Yol Partisi 800, Vatan Partisi 2 bin 914, Güç Birliği Partisi 2 bin 231, CHP 1 milyon 201 bin 90, İyi Parti 297 bin 589, Adalet Partisi 7 bin 818 ve Zafer Partisi 103 bin 30 oy aldı. Beş bağımsız aday da toplam da bin 40 oy aldı.

İKİNCİ BÖLGE

İkinci bölgede ise Millet Partisi bin 943, Hak ve Özgürlükler Partisi bin 107, TKP 3 bin 149, Türkiye Komünist Hareketi 829, Sol Parti 3 bin 297, Genç Parti 6 bin 634, Memleket Partisi 27 bin 476, BBP 19 bin 776, AK Parti 1 milyon 46 bin 691, YRP 107 bin 869, MHP 154 bin 555, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 202 bin 875, TİP 102 bin 94, Adalet Birlik Partisi 2 bin 15, Anavatan Partisi 3 bin 688, Yenilik Partisi 310, Halkın Kurtuluş Partisi 901, Milli Yol Partisi 760, Vatan Partisi bin 856, Güç Birliği Partisi bin 540, CHP 731 bin 495, İyi Parti 240 bin 293, Adalet Partisi 6 bin 262 ve Zafer Partisi 78 bin 961 oy aldı. Sekiz bağımsız aday ise toplamda 2 bin 917 oy aldı.

ÜÇÜNCÜ BÖLGE

Üçüncü bölgede ise Millet Partisi 2 bin 844, Hak ve Özgürlükler Partisi bin 525, TİP 3 bin 379, Türkiye Komünist Hareketi 985, Sol Parti 5 bin 192, Genç Parti 8 bin 733, Memleket Partisi 35 bin 651, BBP 26 bin 260, AK Parti 1 milyon 261 bin 895, YRP 113 bin 323, MHP 230 bin 209, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 380 bin 467, TİP 132 bin 694, Adalet Birlik Partisi 3 bin 578, Anavatan Partisi 4 bin 775, Halkın Kurtuluş Partisi bin 349, Milli Yol Partisi bin 27, Vatan Partisi 2 bin 412, Güç Birliği Partisi 2 bin 641, CHP 937 bin 286, İyi Parti 290 bin 718 ve Zafer Partisi 103 bin 882 oy aldı. On bağımsız aday ise toplamda 5 bin 688 oy aldı.