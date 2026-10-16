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Eşine acı çektirmek için kızını öldürdü! Cezaevindeki koğuşunda ölü bulundu

16.10.2026 - 16:10Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)

Eşine acı çektirmek için kızını öldürdü! Cezaevindeki koğuşunda ölü bulundu

Batman'da 3 yıl önce, kızı Adara Arslan'ı (7) boğup cesedini kömürlükte saklayan Ömer Faruk Arslan (40), cezaevindeki koğuşunda ölü bulundu.

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Olay, 30 Ocak 2023 tarihinde Beşevler Mahallesi 1306'ncı Sokak'ta meydana geldi. Adara Arslan'ın halasına ait kömürlükte odun ve kömür çuvallarının altında cesedi bulundu. Adara’nın cenazesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin şüpheli olarak aradığı Adara’nın babası Ömer Faruk Arslan, Diyarbakır'da, İstanbul'a hareket halindeki otobüste yakalanıp gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada, eşi M.A.'nın, olaydan yaklaşık 4 ay önce akrabası da olan Ömer Faruk Arslan'a boşanma davası açtığı ve Batman'a ailesinin yanına geldiği belirlendi. Kente gelen Ömer Faruk Arslan'ın da eşinin yakınlarıyla kavga ettiği tespit edildi.

Eşine acı çektirmek için kızını öldürdü Cezaevindeki koğuşunda ölü bulundu

KIZINI, EŞİNE ACI ÇEKTİRMEK İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Emniyetteki sorgusunda Ömer Faruk Arslan, pazar günü kızıyla gezdikten sonra saat 23.00 sıralarında ablasının evinin yanındaki kömürlüğe götürdüğünü, burada boşanma aşamasındaki eşi M.A.'ya acı çektirmek için kızını boğduğunu itiraf etti. Arslan'ın yüzündeki çiziklerin de Adara'nın kendisine direnirken oluştuğu saptandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiri Kapalı Cezaevinde bulunan Ömer Faruk Arslan, kaldığı koğuşta ölü bulundu. Arslan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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