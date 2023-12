AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP liderine tepki: Sözleri teröristlerle aynı düzlemde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. AK Parti'li Çelik, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine karşı mücadelesine güçlü bir şekilde devam ettiğini belirten Çelik, "Onları ve onların arkasındakileri yenecek gücümüz var. Bütün bu siyasi projelere kimlerin imza atmak istediğini, bölgemizi ve ülkemizi etkileyecek bir şekilde sınırları ve bölgedeki devlet yapılarını değiştirmek istediklerini biliyoruz. Buna karşı da bin yıldır vatan kıldığımız bu topraklarda her türlü belaya karşı nasıl mücadele ettiysek, egemenliğimizi korumak için de aynı mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kahraman silahlı kuvvetlerimize bu mücadelesinde başarılar diliyorum" dedi.



'SEÇİMLERE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE HAZIRLANMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'



AK Parti'nin 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarına devam etiğini bildiren Çelik, "Konya, Kahramanmaraş, Antalya ve Eskişehir ile istişareler yapıldı. Bugün de Aydın, Hatay, Diyarbakır, Mersin, Muğla ve Van'la istişareler tamamlanmış olacak. Böylece bütün çalışma arkadaşlarımızın, teşkilatlarımızın derinlemesine görüşlerini almak, Cumhuriyetimizin, demokrasimizin en büyük güçlerinden olan seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstişarelerin tamamlanmasından sonra aday belirleme safhası daha sonraki toplantılarda ele alınacak" diye konuştu.



'SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA 'HAİN' DİYENLERİN KİMLER OLDUĞUNU BİLİYORUZ'



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı konuşmaya da tepki gösteren Ömer Çelik, şunları söyledi:



"Grup toplantısında yaptığı konuşmada, 'Yeni genel başkanla birlikte CHP nasıl bir istikamet çizecek?' diye bugüne kadar yapılan tartışmaları netleştirmiş oldu. Çeşitli beklentilerde olan kesimler vardı ama anlaşıldığı kadarıyla bir tür yalan siyasetine ve yıkım siyasetine, hiçbir ilke ve prensip gözetmeden devam edeceği bugün netleşmiş oldu. Orada, Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük olarak haddini aşan bir şekilde 'hain' diye bir ifade kullandı. Sayın Cumhurbaşkanımıza 'hain' diyenlerin kimler olduğunu biliyoruz. Netanyahu böyle konuşur. PKK terör örgütü ve diğer terör örgütleri Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük olarak bunları söyler. Sayın Özgür Özel'in söylediği cümleler, bu kesimlerim söylediği cümlelerle aynı düzleme geliyor. Tabii Natanyahu gibilerin, PKK ve benzeri terör örgütlerinin Sayın Cumhurbaşkanımıza kullandığı cümleleri tekrar etmek gibi bir misyonu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel kendisine seçmişse bu kendisinin bileceği iştir. Bugün yaptığı konuşmada, baştan aşağı nefret siyaseti nasıl yapılır, koordinatları nedir? Bunu bütün Türkiye'ye gösterecek bir şekilde, şimdiye kadar sakladıklarını aşağı dökerek bir konuşma gerçekleştiriyor."



'ORTAK BİLDİRİ TEKLİFİ İLK ÖNCE MUHALEFETTEN BİR PARTİDEN GELDİ'



Özgür Özel'in 'Bedava siyaset dönemi bitti' diyerek doğru yapılan işlere de destek vermekten uzak duracağını ifade etmek istediğini savunan Çelik, "Teröre karşı ortak bildiriye imza atmadıklarında bu cümleyi kullandılar. Halbuki teröre karşı ilk ortak bildiri teklifi ilk önce muhalefetten bir partiden geldi. Bu bize sorulduğunda da grup başkanvekilimiz 'Biz buna tabii ki destek veririz. Adrese değil ilkeye bakarız' diyerek, buna destek verdik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü durum şudur; burada kendilerince her zamanki gibi ikili bir siyaset yapmaya çalıştılar. Bir yandan terörü kınıyormuş gibi yaparak, bir yandan da belli birtakım siyasi pazarlıkların önünü açacak şekilde bu bildiriye imza atmadılar. Vatandaşlarımız da bu tepkileri görünce de 'Biz bir bildiri yayınladık' diye ortaya çıktılar. Hiçbir gerekçe, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde teröre karşı hazırlanan bir ortak bildiriye imza atmamayı mazur gösteremez" dedi.



'YAPTIĞINIZ YANLIŞTIR, MİLLETTEN ÖZÜR DİLENMESİ GEREKEN BİR HUSUSTUR'



CHP'nin teröre karşı ortak bildiriye imza atmak için şartlar öne sürdüğünü ve bu şartlar yerine getirilmediği için bu bildiriyi imzalamadığını ileri süren Çelik, "Bu bildiriye imza atmak için şart öne sürülmez. Mehmetçik'in yanında, terörün karşısında duracaksın. Bunun ne şartı olacak? Herhangi bir şart olmaz. Türk Silahlı Kuvvetleri bugün bu mücadeleyi verirken bu ortak iradeyi göstermeyeceksin, ondan sonra tepkiler gelince hemen arkasından bu tepkileri yatıştırmak için uğraşacaksın. Peki, yaptığınız iş doğruydu da kaç gündür niye sürekli olarak bununla uğraşıyorsunuz. 'Öyle yapmadık da şöyle yapmaya çalıştık, böyle yapmadık da şu şekilde yapmaya çalıştık' diye anlatmaya çalışıyorsunuz. Yaptığınız yanlıştır, milletten özür dilenmesi gereken bir husustur. Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığımız dil, Avrupa faşistlerinin, İsrail'deki yöneticilerin, nefret siyasetinin dilidir. Buna da her yerde gerekli cevabı vermeye devam edeceğiz" dedi.

