TBMM'de 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu gerçekleştirildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, “TBMM 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu”nun açılışını, “Sevgili çocuklar, geleceğin değerli milletvekilleri, hepiniz Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne hoş geldiniz. Sizleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Genel Kurul Salonu’nda ağırlamak bizler için de çok büyük bir onur, çok büyük bir neşe. Neşenizle, gelecek umutlarınızla Meclisimize şeref verdiniz.” diyerek yaptı.

Kurtulmuş'un oturumu açmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Kurtulmuş, 23 Nisan 1920'de kurulan TBMM'nin, 104. yıl dönümünün idrak edildiğini anımsatarak, TBMM'nin, sadece millet iradesinin yansıdığı ve demokrasinin kalbi olmanın çok ötesinde yer aldığını ifade etti.

TBMM'nin, milli mücadeleyi vererek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran bir meclis olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu özelliğiyle TBMM'nin, hem milli mücadeleyi verdiğini hem milli mücadele devam ederken ülkenin kurtuluşu için karargah görevi gördüğünü hem de milli iradenin tecelligahı olma özelliğini kazanan ve devlet kuran ender meclislerden biri olduğuna dikkati çekti.

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Genel Kurul Salonunda ağırladıkları çocuklara işaret eden Numan Kurtulmuş, "'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.' düsturu altında inşallah aranızdan çok sayıda evladımızın gelecekte bu Meclis çatısı altında ülkeyi yöneteceğini biliyoruz. Hepinize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kurtulmuş, büyük bir kararlılık ve cesaretle milli iradeyi hem tecelli ettiren hem de kurtuluş mücadelesini veren başta Cumhuriyetin kurucusu ve TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Birinci Meclis'in tüm kahramanlarını saygıyla yad etti.

TBMM'nin kuruluşunun, sadece siyasi bir hatırlamanın ötesinde geleceğe ait umutların tekrarlandığı bir gün olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Onun için bir tarafta '23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı' diyoruz ama devam ediyoruz. Çocuk Bayramı aynı zamanda. Böylesine önemli bir günü çocuklarına armağan etmiş olan bir milletin evlatlarıyız. Türkiye'nin bu anlamda geleceği olan sizlersiniz. Sizlere olan güvenimiz, çocuklarımıza bağladığımız ümitlerimiz, 23 Nisan törenlerinde bir kere daha tecelli ediyor." değerlendirmelerinde bulundu.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, dünyanın birçok yerinde çocuk bayramı kutlanırken, birçok yerdeki çocuklarının durumunun içler acısı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dünyanın birçok yerinde açlıkla, yoklukla, yoksullukla, kıtlıkla, baskılarla, zulümlerle, savaşlarla inim inip inleyen evlatlarımızın olduğunu biliyoruz. İnsanlık ailesinin değerli fertleri olan ve insanlığın geleceğinin teminatı olan gençlerin içinde bulunduğu bu acı duruma fevkalade ciddi bir şekilde üzülüyor, kaygı duyuyoruz. Her şeyden önce açık bir cezaevi olmanın çok ötesinde, artık açık bir kabristana dönmüş olan Gazze'deki çocukları, hep beraber Türkiye'nin çocuklarıyla birlikte rahmetle, minnetle hatırlıyor; onlara Cenab-ı Allah’tan yardım diliyoruz. Çocukların güldüğü, neşeyle hayata bağlandığı, bu anlamda dünyanın geleceği olduğu günlerin yakın olmasını temenni ediyoruz. Dünyanın birçok yerindeki acıların timsali bu genç evlatlarımızın, çocuklarımızın ne yazık ki insanlığın bütün ağır yükünü o cılız omuzlarında taşımak zorunda kaldığını üzüntüyle takip ediyoruz. Türkiye'de ve dünyanın her yerinde çocukların başı dik, onurlu, iyi eğitim almış, iyi hayat standartlarına kavuşmuş bir şekilde dünyayı daha ileri bir noktaya götürmelerini, taşımalarını temenni ediyoruz."

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6 Şubat depremleri dolayısıyla geçen yıl görkemli bir şekilde kutlanamayan 23 Nisan törenlerinin, bu yıl TBMM çatısı altında bir hafta süreyle kutlanacağını anlatan Kurtulmuş, bu anlamda Milli Egemenlik Haftası dolayısıyla güzel etkinlikler sergilendiğini, bu çerçevede milli eğitim ile gençlik ve spor bakanlıkları, TÜBİTAK ve diğer kuruluşların gerçekleştirdiği programlar çerçevesinde Türkiye'nin dört bir tarafından gelen başarılı öğrencileri TBMM'ye davet ettiklerini söyledi.

Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Yüzyılı olarak önümüze milli bir hedef olarak koyduğumuz Cumhuriyetimizin ikinci asrında bilimde, teknolojide, sanatta, sporda, eğitimde, her alanda çok güçlü, dünya çapında parmakla gösterilen gençlerin sizlerin aranızdan çıkacağına adım kadar eminim. Bu anlamda her birinize ayrı ayrı başarılar, mutluluklar diliyorum. İnşallah sizin yönettiğiniz, aranızdan birçoğunun bu Meclisin içerisinde olduğu önümüzdeki on yılların Türkiye'sinin çok daha güçlü ve müreffeh olmasını temenni ediyorum. Cumhuriyetin üçüncü asrına geldiğinizde sizden sonraki nesillere, çok daha güçlü bir Türkiye'yi devretmenizi temenni ediyorum."

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, çocuk özel oturumu başkanlık divanı için seçim yapılacağını belirterek, verilen önergeyi okuttu.

Kurtulmuş, önergeyi, milletvekili sıralarında oturan çocukların oylamasına sundu.

Kabul edilen önerge doğrultusunda 6. sınıf öğrencisi Aysima Arslan, Kurtulmuş'tan başkanlık koltuğunu devraldı. Başkanlık Divanındaki katip üye koltuklarına 4. sınıf öğrencileri Defne Dadakoğlu ile Mehmet Ömür Bakan oturdu.

Çocuk özel oturumunda, Ekrem Çınarel, Öyküsu Yılmaz, Bengisu Yıldız ve Osman Eymen Karaoğulları kürsüden konuşma yaptı.

Çocuk Başkan Aysima Arslan, daha sonra TBMM çocuk özel oturumu bildirisini okutarak, oylamaya sundu. Bildirinin kabul edildiğini söyleyen Arslan, bildiri metninin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a sunulacağını ve Meclis’in resmi internet sitesinde yer alacağını belirtti. Arslan daha sonra çocuk özel oturumunu kapattı.

Özel oturumu, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bazı milletvekilleri de izledi.