TBMM'de çocuk özel oturumu! Milletvekillerin yerlerini aldılar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM'de düzenlenen programlar kapsamında, Meclis Genel Kurulu'nda 'Çocuk Özel Oturumu' gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul'da milletvekillerini temsil eden çocuklara bir konuşma yaptı. Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle;

Bu tarafta Ulusal, Egemenlik Bayramı diyoruz. Ama devam ediyoruz, Çocuk Bayramı aynı zamanda. Bu çerçevede böylesine önemli bir günü çocuklarına armağan etmiş olan bir milletin evlatlarıyız. Türkiye'nin bu anlamda geleceği olan sizlersiniz. Sizlere olan güvenimiz, çocuklarımıza olan bağladığımız ümitlerimiz 23 Nisan törenlerinde tecelli ediyor.

Değerli arkadaşlarım, şu anda dünyanın birçok yerinde böylesine çocuk bayramı kutlarken birçok yerinde çocukların durumunun içler acısı olduğunu biliyoruz. Dünyanın birçok yerinde açlıkla, yoklukla, yoksullukla, kıtlıkla, baskılarla, zulümlerle, savaşlarla inim inim inleyen evlatlarımızın olduğunu biliyoruz.