Türkiye ile Irak arasından kritik anlaşma! Erdoğan: Irak, terörün her türlüsünden arındırılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri sonrası yurt dışı ziyaretlerine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 yılın ardından Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan, Bağdat’a resmi ziyaretinde ilk olarak Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Irak Başbakanı Muhammed Şiya es Sudani ile bir araya geldi.

KALKINMA YOLU ANLAŞMASI İMZALANDI

Erdoğan-Muhammed Şiya es Sudan görüşmesi sonrası iki ülke arasında Kalkınma Yolu Anlaşması'nın da dahil olduğu anlaşmalar imzalandı.

"TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNDEN ARINDIRILMALI"

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak’tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak’ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bağdat ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin rayına girmesinin ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşmalarının Irak’ın istikrarı için önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Irak’ın iş birliği içinde atacağı adımların bölgesel kalkınma ve refaha da katkı sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki İsrail zulmünü durdurmak için çabaların devam ettiğini, Müslüman ülkelerin bu süreçte birlik içinde hareket etmesinin gerektiğini de söyledi.