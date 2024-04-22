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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani ve Mesut Barzani’yle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Erdoğan, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'yi kabul etti.

22.04.2024 - 23:07 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani ve Mesut Barzani’yle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak’ta temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbil'deki temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile IKBY Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ta temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbil'deki temasları kapsamında Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile IKBY Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldi.

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