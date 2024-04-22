DEAŞ için toplanan para MASAK'a yakalandı! İşte operasyonun ayrıntıları...

İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Bozdoğan-27' ismiyle düzenlenen operasyonda 36 şüpheli yakalanırken, operasyona dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Şüphelilerin İstanbul'da çeşitli sosyal medya platformları üzerinden finans faaliyetleri yürüten bir kişiye para gönderdikleri öğrenildi. Bu para trafiği sırasında şüphelilerin dekontta açıklama kısmına 'İdlib yardım, İnfak, Suriye'deki bacılarımıza destek' ibarelerini kullanması ilgililerin dikkatini çekti. MASAK eldeki tüm bilgi ve belgeleri polise bildirdi.

MASAK'tan gelen rapor doğrultusunda harekete geçen İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri, isimleri raporda olan kişileri yakın takibe aldı. Polis, adreslerini de tespit ettiği şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, insanların dini duygularını istismar ederek topladıkları paralarla kırmızı kategoride aranan terör örgütü mensuplarından Ebu Sıraç kod adlı DEAŞ sorumlusu Recep B.'nin idaresindeki hücreyi fonladığı belirlendi. Söz konusu paraların Türkiye'de örgüte yakın kişilerin hesabında toplandığı, daha sonra bu paraların Ebu Sıraç tarafından görevlendirilen 'Ara toplayıcılar' olarak tabir edilen kişiler tarafından sınır illerinden Suriye'ye geçirildiği tespit edildi. Gözaltındaki şüphelilerin emniyet sorgusu devam ediyor.

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