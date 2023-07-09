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Aışveriş çılgınlığı! Sağanak yağışa kimse aldırış etmedi

Bursa’da bir mağaza yaptığı kampanya ile 100 adet valizin fiyatını 100 liradan satışa sundu. Kampanyayı öğrenen yüzlerce kişi ise sağanak yağmura aldırış etmeden sıraya girdiler.

09.07.2023 - 12:52 | | İHA
Aışveriş çılgınlığı! Sağanak yağışa kimse aldırış etmedi

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde bir mağaza yaptığı kampanya ile 100 liradan valizleri satışa sundu. 100 adet valiz ile sınırlı olan kampanyada yüzlerce kişi sağanak yağışa aldırış etmeden sıraya girerek uzun kuyruklar oluşturdu.

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Zaman zaman gerilimin yükseldiği kuyrukta tartışmalar yaşanırken, 100 adet valizin satışının gerçekleşmesi ile kuyruktaki vatandaşlar dağıldı.

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