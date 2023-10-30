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AFAD’dan “İsrail, Gazze’de AFAD binasını vurdu” iddialarına yalanlama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) “İsrail, Gazze’de AFAD binasını vurdu” iddialarını yalanladı. AFAD yaptığı açıklama Gazze’de depolarının olmadığını belirtti.

30.10.2023 - 19:45 | | İHA
AFAD’dan “İsrail, Gazze’de AFAD binasını vurdu” iddialarına yalanlama

AFAD, “İsrail, Gazze’de AFAD binasını vurdu” haberlerinin çıkması üzerine açıklama yaptı. Vurulan binanın AFAD’a ait olmadığı ve Gazze’de AFAD’ın deposu olmadığı belirtilen açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında İsrail tarafından, AFAD’ın kullandığı binanın ağır hasar aldığı yönündeki iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Gazze'de kurumumuza ait faaliyet gösteren herhangi bir lojistik depo bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

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