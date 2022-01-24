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Gündem24 Ocak 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! İşte aşı haritası ve yeni vaka sayısı
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24 Ocak 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! İşte aşı haritası ve yeni vaka sayısı

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Bakan Koca yaptığı açıklamada aşı çağrısı yaparak, "Omicron varyantı salgının son bulmasının umudu olabilir." dedi.

24.01.2022 - 20:32 |
24 Ocak 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! İşte aşı haritası ve yeni vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı tarafından 24 Ocak 2022 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yağtığı açıklamada, "Omicron varyantı salgının son bulmasının umudu olabilir. Bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre aşı olmuş kişiler omicron ile karşılaştıklarında hem hastalığı kolay atlatıyor hem de bağışıklık seviyesi yükseliyor. Aşınızı olarak yarın için umutlu olun. Salgın gündemden çıkacak." dedi.

24 Ocak 2022 koronavirüs tablosu belli oldu İşte aşı haritası ve yeni vaka sayısı

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