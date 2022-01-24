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İstanbul Havalimanında kargo terminalinde çökme

İstanbul Havalimanı'nda kargo terminalinde çökme meydana geldi. Çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

24.01.2022 - 17:49 | | DHA
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Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medyahesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisimizin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana gelmiştir. Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir" denildi

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