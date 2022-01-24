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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

24.01.2022 - 19:02 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Milletvekili Engin Özkoç ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan dolayı suç duyurusunda bulundu. Suç Duyurusu dilekçesinde, 14 Ocak 2022 tarihinde Tele 1 kanalında gerçekleşen programda CHP'li Özkoç ve Erdoğdu tarafından sarfedilen sözlerin, kişilik haklarını ihlal eder nitelikte iftira ve hakaret boyutuna vardığı, ifade özgürlüğünün sınırlarının aşıldığı belirtildi.

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