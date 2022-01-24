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2 çocuÄŸun gözü önünde uyuÅŸturucu kullanÄ±ldÄ±! Anne ve 3 arkadaÅŸÄ± gözaltÄ±nda

Konyaâ€™da Sema E.'nin, 4 arkadaÅŸÄ±yla birlikte evde Ã§ocuklarÄ±Â E.E. (5) ve S.E.'nin (7) gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde uyuÅŸturucu kullanÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinÂ sosyal medyada yayÄ±nlanmasÄ±Â Ã¼zerine, Sema E., ve 3 arkadaÅŸÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 1 kiÅŸinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rerken 2 Ã§ocuk devlet korumasÄ±Â alÄ±ndÄ±.Â

24.01.2022 - 15:45 | | Salih BÃœYÃœKSAMANCI/KONYA, (DHA)
2 çocuÄŸun gözü önünde uyuÅŸturucu kullanÄ±ldÄ±! Anne ve 3 arkadaÅŸÄ± gözaltÄ±nda

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri 2'si kadÄ±nÂ 5 kiÅŸinin 2 Ã§ocuÄŸun yanÄ±nda uyuÅŸturucu kullanÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin sosyal medyada yayÄ±nlanmasÄ± Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin 1 yÄ±l Ã¶nce SelÃ§uklu ilÃ§esi gÃ¼nlÃ¼k kiralÄ±k bir evde Ã§ekildiÄŸini belirleyen polis, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerdeki kiÅŸinin anne Sema E.Â Ã§ocuklarÄ± E.E. ve S.E.Â ileÂ arkadaÅŸlarÄ±Â ÃœlkÃ¼ C., KasÄ±m D., Turan A. ve Harun D. olduÄŸunu saptadÄ±.

ArdÄ±ndanÂ  gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri Ã§eken Sema E., arkadaÅŸlarÄ± ÃœlkÃ¼ C., KasÄ±m D., Turan A. evlerinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Sema E.'nin 2 Ã§ocuÄŸu da devlet korumasÄ± altÄ±na alÄ±nÄ±p, Ã§ocuk yuvasÄ±na yerleÅŸtirildi.

Turan A.'nÄ±n evinde iseÂ 2 gram metamfetamin ve 2 gram esrar maddesi ele geÃ§irildi. Harun D.'nin de yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.Â 

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Sema E.,Â ÃœlkÃ¼ C. veÂ KasÄ±m D.Â 'uyuÅŸturucu madde kullanma' suÃ§undan, Turan A.Â ise 'uyuÅŸturucu madde ticareti yapma' suÃ§undan adliyeye sevk edildi.

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