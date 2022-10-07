18 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
07.10.2022 - 10:27 |
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.