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Gündem18 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi
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18 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

07.10.2022 - 10:27 |
18 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.

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