18 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.