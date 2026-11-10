Zonguldak'ta ‘kız arkadaşına takip isteği gönderme’ cinayetinde sanığa 15 yıl hapis

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Savunma yapan sanık Yunus Emre Coşkun ise "Olay olana kadar karakola ifade vermeye dahi gitmedim. Yaptığımdan çok pişmanım. Geceleri uyuyamıyorum. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Ölüm korkusu yaşadım. Başka bir amaçla yapmadım. Her şey bu nedenle oldu" diye konuştu.