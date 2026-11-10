Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemZonguldak'ta ‘kız arkadaşına takip isteği gönderme’ cinayetinde sanığa 15 yıl hapis
HaberlerGündem Haberleri Zonguldak'ta ‘kız arkadaşına takip isteği gönderme’ cinayetinde sanığa 15 yıl hapis

Zonguldak'ta ‘kız arkadaşına takip isteği gönderme’ cinayetinde sanığa 15 yıl hapis

10.11.2026 - 13:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK, (DHA)-

Znguldak'ta, sanal medyadan kız arkadaşına takip isteği gönderdiğini iddia ettiği Celal Can Er'i (19) bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yunus Emre Coşkun (20), 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından adliye koridorunda sanık ve maktul yakınları arasında çıkan arbedeye polis müdahale etti.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Zonguldak'ta ‘kız arkadaşına takip isteği gönderme’ cinayetinde sanığa 15 yıl hapis

Olay, 14 Ağustos'ta Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Coşkun sanal medyada kız arkadaşına takip isteği gönderdiğini iddia ettiği Celal Can Er ile tartıştı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Coşkun, Er’i bıçakladı. Er, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Coşkun tutuklandı ve hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldı.

2Zonguldak'ta ‘kız arkadaşına takip isteği gönderme’ cinayetinde sanığa 15 yıl hapis

TANIKLAR İFADE VERDİ


Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Yunus Emre Coşkun, Celal Can Er'in yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen P.A.H., tartışmayı evinin penceresinden gördüğünü belirterek, "Aralarında bir kız davası varmış. O ana kadar da husumetleri yoktu" dedi.

3Zonguldak'ta ‘kız arkadaşına takip isteği gönderme’ cinayetinde sanığa 15 yıl hapis

Diğer tanık H.H.A. ise taraflar arasında sanal medya üzerinden gönderilen arkadaşlık isteği nedeniyle anlaşmazlık yaşandığını belirterek, "Yunus Emre ve Celal'i önceden tanıyorum. Aralarında bir istek atma mevzusu varmış. Yunus Emre Coşkun, K.Ç. ve ben parka gittik. Önce sakinleştirmeye çalıştım. Celal, Yunus Emre Coşkun inmeden önce yumruk salladı. Arabada yer yoktu. Yukarı çıktılar, ben çıkmadım. Olayın büyüyeceğini anlayınca polisi aramaya çalıştım. Sonra yukarı çıktığımda olay gerçekleşmişti" diye konuştu.

İLGİLİ HABER

25 yıl başkasının yanında çalıştı, devlet desteğiyle patron oldu! İŞKUR'dan 550 bin liralık hibe desteği!
25 yıl başkasının yanında çalıştı, devlet desteğiyle patron oldu! İŞKUR'dan 550 bin liralık hibe desteği!

4Zonguldak'ta ‘kız arkadaşına takip isteği gönderme’ cinayetinde sanığa 15 yıl hapis

'GECELERİ UYUYAMIYORUM'


Savunma yapan sanık Yunus Emre Coşkun ise "Olay olana kadar karakola ifade vermeye dahi gitmedim. Yaptığımdan çok pişmanım. Geceleri uyuyamıyorum. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Ölüm korkusu yaşadım. Başka bir amaçla yapmadım. Her şey bu nedenle oldu" diye konuştu.

5Zonguldak'ta ‘kız arkadaşına takip isteği gönderme’ cinayetinde sanığa 15 yıl hapis

15 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ


Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında toplanan deliller ve tanık beyanları doğrultusunda sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, Yunus Emre Coşkun'u 'kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kararın açıklanmasının ardından sanık ve Celal Can Er'in yakınları arasında adliye koridorlarında arbede yaşandı. Polis ekipleri taraflara müdahale ederek arbedeyi büyümeden sonlandırdı.

İLGİLİ HABER

Mukarnas süslemeli iki mezar günümüze ulaştı: Şanlıurfa’da dikkat çeken keşif
Mukarnas süslemeli iki mezar günümüze ulaştı: Şanlıurfa’da dikkat çeken keşif

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi