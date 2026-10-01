Yüksekova’da okul alevlere teslim oldu! Köylülerin Türk bayrağı için yaptığı hareket duygulandırdı
01.10.2026 - 14:50Güncellenme Tarihi:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bu yıl öğrencisi bulunmayan 4 derslikli köy okulunda çıkan yangında, gönderdiği bayrak köylüler tarafından indirilip, muhafaza altına alındı. Gelen ekipler, 4 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
1
2
Köylüler, okul binasının yanındaki gönderdeki Türk bayrağını indirip, muhafaza altına aldı. İhbar üzerine bölgeye Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale edip, yaklaşık 4 saatte söndürdü.
3
Öte yandan, 4 derslikli okulun bu eğitim öğretim yılında öğrenci almadığı, öğretmeninin de bulunmadığı öğrenildi. Köydeki çocukların eğitimlerine Yüksekova ilçe merkezindeki okullarda devam ettiği, bu nedenle okulun yangın sırasında boş olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.