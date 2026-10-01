Yüksekova’da okul alevlere teslim oldu! Köylülerin Türk bayrağı için yaptığı hareket duygulandırdı

3

Öte yandan, 4 derslikli okulun bu eğitim öğretim yılında öğrenci almadığı, öğretmeninin de bulunmadığı öğrenildi. Köydeki çocukların eğitimlerine Yüksekova ilçe merkezindeki okullarda devam ettiği, bu nedenle okulun yangın sırasında boş olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.