YKS EK TERCİHLERİNDE SON GÜN! 2026 ÖSYM ek tercih ekranı saat kaçta kapanıyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

5



ÖSYM, ek yerleştirme kapsamında tercih edilebilecek ön lisans ve lisans programlarını 2026 YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu ile duyurdu.



Kılavuzda üniversitelerin boş kontenjanları, program kodları, taban puanları, burs ve ücret bilgileri ile özel koşullar yer alıyor.



Adaylar, tercih listelerini hazırlarken yalnızca boş kontenjan sayılarını değil, programların puan ve başarı sırası koşullarını da dikkate almak zorunda.

İLGİLİ HABER Üniversiteyi kazanan her öğrenciye 100 bin TL verilecek!



İlk yerleştirmede kontenjanı dolan ve taban puanı oluşan programlara ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayın ilgili puanının programın taban puanına eşit veya daha yüksek olması gerekiyor.



İlk yerleştirmede kontenjanı dolmadığı için taban puanı oluşmayan programlarda ise kılavuzdaki diğer yerleştirme koşulları geçerli olacak.



2026 YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu'na ÖSYM'nin resmî internet sitesinden ulaşılabiliyor.