YKS EK TERCİHLERİNDE SON GÜN! 2026 ÖSYM ek tercih ekranı saat kaçta kapanıyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
2026 YKS ek tercihlerinde son gün geldi. Üniversitelerin boş kontenjanlarına yerleşmek isteyen adaylar için ÖSYM'nin tercih ekranı bugün kapanacak. Ek yerleştirme tercihleri 21 Eylül Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Peki, YKS ek tercih nasıl yapılır, tercih ücreti ne zaman yatırılacak ve ek tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
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2026 YKS ek tercih sürecinde sona gelindi. Üniversitelerin boş kontenjanlarına yerleşmek isteyen adaylar için bugün son fırsat. ÖSYM tarafından 17 Eylül'de başlatılan ek yerleştirme tercihleri, 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da tamamlanacak.
Tercihlerini henüz yapmayan adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya mobil uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tercihlerini tamamlayanların ise ek yerleştirme ücretini yatırmak için bir gün daha süresi bulunuyor.
Ek tercih sürecinin sona yaklaşmasıyla birlikte adayların gündeminde sonuçların açıklanacağı tarih de var. ÖSYM henüz ek yerleştirme sonuçları için resmî bir tarih duyurmadı.
YKS EK TERCİH NE ZAMAN BİTİYOR, SAAT KAÇTA KAPANACAK?
ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2026 YKS ek yerleştirme tercihleri 21 Eylül Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek.
17 Eylül'de saat 16.00 itibarıyla başlayan süreçte adaylar, üniversitelerin boş kontenjanlarını inceleyerek en fazla 24 tercih yapabiliyor.
Tercih işlemlerinin bugün tamamlanması gerekiyor. Ancak ek yerleştirme ücretinin son ödeme tarihi 22 Eylül Salı günü saat 23.59 olarak belirlendi.
ÖSYM YKS EK TERCİH EKRANI 2026: EK TERCİH NASIL YAPILIR?
2026 YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercihlerini oluşturabiliyor.
ÖSYM AİS EK TERCİH EKRANI:
Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de yapabiliyor.
Tercih listesi oluşturulurken 2026 YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu'ndaki program kodlarının, kontenjanların ve özel koşulların incelenmesi gerekiyor. Adayların tercihlerini sisteme kaydettikten sonra işlemin tamamlandığını kontrol etmeleri önem taşıyor.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?
2026 YKS ek yerleştirme ücreti 170 TL olarak belirlendi. ÖSYM'nin takvimine göre ücretin 22 Eylül 2026 Salı günü saat 23.59'a kadar yatırılması gerekiyor.
Tercih ekranı 21 Eylül'de kapanacak olsa da adayların ödeme işlemleri için ertesi günün sonuna kadar süresi bulunuyor.
Ek yerleştirme ücretini süresi içinde yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine alınmayacak.
2026 YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR VE TERCİH KILAVUZU
ÖSYM, ek yerleştirme kapsamında tercih edilebilecek ön lisans ve lisans programlarını 2026 YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu ile duyurdu.
Kılavuzda üniversitelerin boş kontenjanları, program kodları, taban puanları, burs ve ücret bilgileri ile özel koşullar yer alıyor.
Adaylar, tercih listelerini hazırlarken yalnızca boş kontenjan sayılarını değil, programların puan ve başarı sırası koşullarını da dikkate almak zorunda.
İlk yerleştirmede kontenjanı dolan ve taban puanı oluşan programlara ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayın ilgili puanının programın taban puanına eşit veya daha yüksek olması gerekiyor.
İlk yerleştirmede kontenjanı dolmadığı için taban puanı oluşmayan programlarda ise kılavuzdaki diğer yerleştirme koşulları geçerli olacak.
2026 YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu'na ÖSYM'nin resmî internet sitesinden ulaşılabiliyor.
ÖSYM
YKS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?
2026 YKS ek yerleştirmeye başvurabilmek için adayların 2026 YKS'ye katılmış ve merkezî yerleştirme sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olması gerekiyor.
İlk yerleştirmede bir üniversite programına yerleşen adaylar, kayıt yaptırmamış olsalar bile ek yerleştirmeye katılamıyor.
Özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar ise kılavuzda belirtilen koşulları karşılamaları halinde ek yerleştirme tercihi yapabiliyor.
Adayların tercih edecekleri programlar için gerekli puan ve varsa başarı sırası koşullarını da sağlamaları gerekiyor.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?
Ek tercihlerin sona ermesine saatler kala adayların merak ettiği bir diğer konu da yerleştirme sonuçları oldu.
ÖSYM, 21 Eylül itibarıyla 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı.
Tercih işlemleri bugün saat 23.59'da sona erecek. Ek yerleştirme ücretinin ödeme süresi ise 22 Eylül'de tamamlanacak.
ÖSYM'nin yerleştirme işlemlerini tamamlamasının ardından sonuçlar resmî internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
Adaylar, sonuçlar açıklandığında T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemine giriş yaparak hangi üniversite ve programa yerleştiklerini öğrenebilecek.
YKS EK TERCİH SONUÇ EKRANI:
Ek yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite kayıt tarihleri ve kayıt işlemlerine ilişkin ayrıntılar da ÖSYM tarafından duyurulacak.