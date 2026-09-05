Üniversiteyi kazanan her öğrenciye 100 bin TL verilecek!

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Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, daha önce açıkladığı proje kapsamında üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik verilen destek sözünü yerine getirdi. Bu kapsamda Diyarbakır Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazanan Kübra Baki ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne yerleşen Gülbahar Kesici makamda ağırlandı.

Başkan Dırbaz Büyüksu, kabulde yaptığı açıklamada eğitime yapılan yatırımın bölgenin geleceği için kritik olduğunu belirterek, tıp, eczacılık, diş hekimliği ve hukuk fakültelerine yerleşip Esendere’de ikamet eden her öğrenciye 100 bin TL nakdi destek sağladıklarını yineledi. Büyüksu, belediyecilik anlayışlarının gençlerin yarınlarına yatırım yapmaya odaklandığını ifade etti.

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazanan Kübra Baki, sağlanan desteğin kendileri için büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne yerleşen Gülbahar Kesici ise bu tür teşviklerin artarak devam etmesini dilediklerini kaydetti.