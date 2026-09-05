Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı'nda sürücüleri öğrenilemeyen motosiklet ile bir otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Muhammed Yücel ile Yusuf Tapan yaralandı.

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Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.