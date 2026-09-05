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Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

05.09.2026 - 01:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ADIYAMAN (İHA)

Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Adıyaman’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı'nda sürücüleri öğrenilemeyen motosiklet ile bir otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Muhammed Yücel ile Yusuf Tapan yaralandı.

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