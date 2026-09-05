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Hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

05.09.2026 - 01:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KAYSERİ (İHA)

Hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı ile Erkilet Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana gelen trafik kazasında, B.Y. idaresindeki 38 AGB 020 plakalı otomobil ile M.M.'nin sürücüsü olduğu 38 ACL 417 plakalı ambulans çarpıştı.

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Kazanın ardından ambulans refüje çıkarak dururken, ambulanstaki 2 hasta, 3 sağlık personeli ve otomobil sürücüsü olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken yaralılar, ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ambulans ve otomobilde polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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