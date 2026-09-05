GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTırın traktöre arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
HaberlerGündem Haberleri Tırın traktöre arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Tırın traktöre arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

05.09.2026 - 00:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BURSA (İHA)

ABONE OL

Bursa’nın İznik ilçesinde tırın, traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, saat 22.00 sıralarında İznik Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. (61) yönetimindeki 45 ADZ 177 plakalı tır, aynı şeritte seyir halinde bulunan 16 H 8241 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada traktörde bulunan İznik Belediyesi personeli İbrahim Okkalı olay yerinde hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABER

Binanın çatısında çıkan yangın panik yarattı
Binanın çatısında çıkan yangın panik yarattı

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Okkalı’nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İLGİLİ HABER

İki grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı
İki grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
#Gündem

Hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Türkiye'nin yüzünü güldüren trafik polisi konuştu: O sıcakta gönlüm el vermedi
#Gündem

Türkiye'nin yüzünü güldüren trafik polisi konuştu: O sıcakta gönlüm el vermedi

31 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, saklandığı yer şaşırttı
#Gündem

31 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, saklandığı yer şaşırttı