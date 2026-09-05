Türkiye'nin yüzünü güldüren trafik polisi konuştu: O sıcakta gönlüm el vermedi

Haberin Devamı

Korkuteli-Çavdır karayolunda geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, Burdur'un Çavdır ilçesinde yaşayan Vesile (52) ve Ünal Oral (58) çifti, kamyonetleriyle seyir halindeyken yol üzerinde trafik uygulaması yapan polis ekiplerini gördü. Araçta yasal yolcu kapasitesinin üzerinde kişi bulunması nedeniyle sürücü Ünal Oral, uygulama noktasına gelmeden hemen önce eşi Vesile Oral'ı araçtan indirerek yoluna devam etti. Sürücünün bu hamlesi uygulama yapan polis ekiplerinin gözünden kaçmadı.

İLGİLİ HABER 31 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, saklandığı yer şaşırttı

Yaşanan diyalog yüzleri gülümsetti

Sürücünün eşini yol üzerinde bıraktığını fark eden trafik ekipleri uygulama noktasında kamyoneti durdurdu. Ceza yiyeceğini düşünen Ünal Oral ile trafik polisi Oğuzhan Yüceer arasında yaşanan diyalog cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, tüm Türkiye'nin yüzünü gülümsetti. Sürücüye "Sen burada bekleyeceksin, ben gidip anamı alıp geleceğim" diyen polis memuru Oğuzhan Yüceer ekip otosuyla eşi tarafından yolda indirilen Vesile Oral'ı alarak uygulama noktasına getirdi. Sonrasında ise sürücü ile polis memuru arasında yaşanan sıcak diyalog yüzleri gülümsetti.

Eşini yolda indiren sürücüye bulaşık yıkama cezası

Polis memuru Oğuzhan Yüceer sürücü Ünal Oral'a trafik cezası yazmayacağını bunun farklı bir ceza yazacağını söyledi. Sürücüye eşini yürüttüğü için ev cezası verdiğini söyleyen polis memuru Oğuzhan Yüceer "Şimdi size ceza yazmayacağım. Bugün akşam bulaşıkları sen yıkayacaksın. Eğer ki yıkamazsa bana haber verin. Bu kadını buraya kadar yürüttü, ben de cezayı yazdım. Bugün bulaşık olmasa bile toplamaya yardım edeceksin" dedi. Polis memurunun esprili uyarısı karşısında sürücü ve eşi gülümserken, yaşananlar uygulama noktasında renkli görüntülere sahne oldu.

Haberin Devamı

"Polisi görünce eşimi indirdim"

Görüntülülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tüm Türkiye polis memurunun araç sürücüsüne kestiği cezayı tebessüm ime izlerken polis memuru Oğuzhan Yüceer ve araç sürücü Ünal Oral İHA'ya konuştu. Korkuteli'nde yapılacak güreşlere gelmek için yola çıktığını söyleyen araç sürücüsü Ünal Oral, "Güreşlere davetliydim. Kızımı da aldım, hep birlikte gezmiş oluruz diye. Arabaya bindik, ama araç 2 kişilik biz 3-4 kişi bindik. Yolda radar aracı var, polis arkadaşlar yolu kesmişler. O şekilde gitmek saygısızlık olacak gibi geldi. Orada eşimi indirdim. Eşimi indirdikten sonra polis arkadaşların yanına gittim" dedi.

İLGİLİ HABER Togg yabancı markaların fiyat politikasını frenledi: En az 600 bin lira daha pahalı satacaklardı

"Maddi cezadan ziyade ağır bir ceza vermiş oldu"

Uygulama noktasında görevli memurun eşini yolda indirirken fark ettiğini söyleyerek ekip aracı ile giderek yolda yaya olarak ilerlemekte olan eşi Vesile Oral'ı aldıktan sonra kendisine bulaşık yıkama cezası verdiğini söyleyen Ünal Oral, "Memur arkadaş ‘Benim içim rahat etmedi. Bu yaptığın çok yanlış, bu sıcakta bu kadını neden yolda bırakıyorsun. Ben annemi gidip alıp geleceğim' dedi. Gidip eşimi alıp geldi. Bu arada eşim ceza yazacak diye biraz korkmuş. ‘Size ceza yazmayacağım, ayrı bir ceza vereceğim' dedi. Bulaşık yıkama cezası verdi. ‘Eğer onu yapmazsan bile yardım edeceksin' dedi. Tamam dedik, sağ olsun ceza yazmadı bize, burada amaç ceza yazmak değil. Türk polisinin kadınlara karşı merhametiydi. Maddi cezadan ziyade ağır bir ceza vermiş oldu. Kendisinden bu cezayı affetmesini istiyorum. Başka bir ceza versin. Polisimizin her zaman başımızın üstünde yeri var" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

"Önceliğimiz vatandaşımızın can ve mal güvenliği'

Uygulama yaparken noktanın 500 metre gerisinde bir aracın durarak bir kişinin indiğini fark ettiklerini belirten polis memuru Oğuzhan Yüceer, "Biz rutin uygulamamızı yaparken, noktanın yaklaşık 500 metre gerisinde aracın sağa doğru yanaştığını, sonrasında da araçtan birisinin indiğini gördük. Sonrasında beyefendi geldi kendisi ile görüştük. Teyzemin orada indirildiğini gördüm. O sıcakta gönlüm el vermedi. Gittim, aldım geldim. Olay sonrasında çok samimi bir şekilde gelişti. Kendileri ile güzel bir sohbetimiz oldu. Bizim burada amacımız hiçbir şekilde vatandaşımıza ceza yazmak değil. Önceliğimiz vatandaşımızın can ve mal güvenliği. Bizde kendilerine bunları güzel bir şekilde izah edebildiğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.