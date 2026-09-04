Togg yabancı markaların fiyat politikasını frenledi: En az 600 bin lira daha pahalı satacaklardı

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Sıfır araçlarda da yine geçen aya ve geçen yıla göre ciddi bir daralma var. Dolayısıyla otomotiv sektörü şu anda biraz daha daralmış vaziyette. Bunun birkaç tane sebebi ve etkeni var. Birincisi banka faiz oranlarının yüksek olması, ikincisi yukarı yönlü altın fiyatları. İkinci el ve sıfır araç sektöründe şu anda bir daralma var ama bu çok büyük, abartı bir şekilde değil.