5. Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali başladı! Muğla'da yerelin ve sivil toplumun omuz omuza verdiği çok özel organizasyon

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Bu karşılaşmanın hem sportif hem de şehrimizin sosyal ve kültürel gelişimine büyük katkı sunacağına inanıyorum. Diğer yandan Slow Food etkinlikleriyle çok anlamlı bir farkındalığa imza atıyoruz. Hayatın ve yemeklerin hızında koşarken pek çok lezzetin ve anın tadını kaçırıyoruz. Bu festival, Muğla'nın geleneksel, göreneksel ve kültürel değerlerine sahip çıkmak adına büyük bir emek barındırıyor. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.