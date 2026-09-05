Gökçeada'da iyi tarım ve organik tarım! Adada üzüm hasadı başladı

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Tarım ve Orman Bakanlığı taşra birim amirleri ve il müdürlüğü idarecilerinin de hazır bulunduğu ziyarette; Çanakkale'nin tarımsal potansiyeli ve bitkisel üretim kapasitesi, iyi tarım ve organik tarım kapsamında il genelinde yürütülen çalışmalar, Gökçeada ve Bozcaada Tarımsal Kalkınma ve İskan Projesi uygulamaları ile bitkisel üretim ve hayvancılık sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.