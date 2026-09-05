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Binanın çatısında çıkan yangın panik yarattı

05.09.2026 - 00:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA (İHA)

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Ankara’nın Etimesgut ilçesinde, bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Edinilen bilgilere göre, Alsancak Mahallesi 2134’üncü Sokak'ta saat 21.50 sıralarında bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, olay maddi hasar ile atlatıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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