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Beypazarı'nda kontrolden çıkan otomobil 10 metre yükseklikteki köprüden uçtu

04.09.2026 - 23:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA (İHA)

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin 10 metre yüksekliğindeki köprüden düştüğü kazada sürücü yaralandı.

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Kaza, Ayvaşık Mahallesi'ndeki İvaz Dede Köprüsü'nde meydana geldi. Ayşenur S. idaresindeki 66 AT 796 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metre yüksekliğindeki köprüden aşağı uçtu.

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İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralandığı belirlenen sürücü, ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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