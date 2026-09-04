Park ederken kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı 2 kişi hayatını kaybetti

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Kaza, Yavuzlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün park etmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kayarak uçuruma yuvarlandı.

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Kazada araçta bulunan Selahattin Sipahioğlu (66) ve Süleyman Sipahioğlu (71) olay yerinde hayatını kaybederken, Ö.L.S. ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma, AFAD ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Ö.L.S. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kazayla ilgili incelme başlatıldı.