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Kuşadası'nda iş adamı denizde boğularak hayatını kaybetti

04.09.2026 - 23:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

Kuşadası'nda iş adamı denizde boğularak hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir iş adamı denizde boğularak hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Soğucak Mahallesi'nde Aydın Tur Sitesi'nde denizde hareketsiz halde duran iş adamı Şener Pehlivan'ı (70) fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Pehlivan'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Pehlivan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Pehlivan'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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