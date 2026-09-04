Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Olay, Battalgazi Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Ö. (23) kontrolündeki 06 VOK 74 plakalı araç, yolun karşısına geçen Muhittin Saat'e (67) çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İLGİLİ HABER Fındık işçilerini taşıyan patpat devrildi 1'i ağır 8 kişi yaralandı

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Muhittin Saat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İLGİLİ HABER Dolu yağışı tarım alanlarında zarara yol açtı



Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.