Dolu yağışı tarım alanlarında zarara yol açtı
04.09.2026 - 20:33Güncellenme Tarihi:
Karabük’ün Eflani ilçesinde etkili olan dolu yağışı, çevreyi kısa sürede beyaza bürürken tarım alanlarında da zarara yol açtı.
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Abakolu köyünde akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı, bir süre etkisini sürdürdü. Dolu nedeniyle tarım arazileri beyaza bürünürken bazı alanların zarar gördüğü öğrenildi. Dolu yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.