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Dolu yağışı tarım alanlarında zarara yol açtı

04.09.2026 - 20:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARABÜK (İHA)

Dolu yağışı tarım alanlarında zarara yol açtı

Karabük’ün Eflani ilçesinde etkili olan dolu yağışı, çevreyi kısa sürede beyaza bürürken tarım alanlarında da zarara yol açtı.

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Abakolu köyünde akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı, bir süre etkisini sürdürdü. Dolu nedeniyle tarım arazileri beyaza bürünürken bazı alanların zarar gördüğü öğrenildi. Dolu yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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