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Fındık işçilerini taşıyan patpat devrildi 1'i ağır 8 kişi yaralandı

04.09.2026 - 21:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BARTIN (İHA)

Fındık işçilerini taşıyan patpat devrildi 1'i ağır 8 kişi yaralandı

Bartın'da fındık işçilerini taşıyan patpat olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Hasankadı Beldesi Özbaşı köyünde fındık toplayan işçileri taşıyan patpat devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

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