Fındık işçilerini taşıyan patpat devrildi 1'i ağır 8 kişi yaralandı

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Edinilen bilgiye göre, Hasankadı Beldesi Özbaşı köyünde fındık toplayan işçileri taşıyan patpat devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

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Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.