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Feci kazada 2 arkadaş hayatını kaybetti

04.09.2026 - 21:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DENİZLİ (İHA)

Feci kazada 2 arkadaş hayatını kaybetti

Denizli'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 arkadaş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Çameli-Acıpayam güzergahı Aliveren Mahallesi yakınlarında Adem Sönmez idaresindeki otomobil ile başka bir araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, yol kenarındaki taş istinat duvarına çarptı.

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İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Adem Sönmez ile arkadaşı Adem Derer’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer araç sürücüsü de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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İtfaiye ekiplerinin araçta sıkışan cenazeleri çıkarma çalışmaları ve güvenlik güçlerinin incelemeleri sırasında Çameli-Acıpayam karayolu bir süre ulaşıma kapatıldı. Araçların çekici vasıtasıyla kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

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Sönmez ve Derer'in cenazelerinin yapılacak otopsi sonucu Sarıkavak Mahalle mezarlığına defnedilmesi bekleniyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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