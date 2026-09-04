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İki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

04.09.2026 - 20:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ADIYAMAN (İHA)

İki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre kaza, Besni ilçesine bağlı Tekağaç köyü yakınlarında meydana geldi. M.B. idaresindeki 02 FD 673 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.T. yönetimindeki 02 KK 952 plakalı otomobil çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle sürücüler M.B. ve A.T. ile her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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