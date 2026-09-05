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İki grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı

05.09.2026 - 00:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)

İki grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı - sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

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Olay, saat 21.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı ve soplayı kavgaya dönüştü.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan A.G., B.G., B.K., A.P., G.P., B.P. ve M.K. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

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