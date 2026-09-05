İki grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı

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Olay, saat 21.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı ve soplayı kavgaya dönüştü.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan A.G., B.G., B.K., A.P., G.P., B.P. ve M.K. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

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Olaya karışan kişileri tespit etmek için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.