Yılbaşında Yunan ve Bulgarların tercihi Edirne! Otelleri onlar doldurdu

Kılıç, "Aslında Türkiye pazarı şu anda çok uygun. Özellikle konaklama sektöründe, yeme içme sektöründe malum dövizin sabit olması ve dolar ve avronun değerli olmasından dolayı. Bundan dolayı fiyatlarımız gelen misafirler için çok uygun. Her yıl bir önceki yıla göre bir artış devam ediyor ve bu artış giderek de şehrimizi mutlu ediyor. Doluluk durumlarımız şu anda yüzde 50 oranında" dedi.