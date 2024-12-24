Yılbaşında Yunan ve Bulgarların tercihi Edirne! Otelleri onlar doldurdu
Edirne'de, yeni yıla Türkiye'de girmek isteyen Bulgar ve Yunan turistlerin, oteller ve eğlence mekanlarındaki rezervasyonları yüzde 50'ye ulaştı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak, yılbaşı gecesi otel ve eğlence mekanlarındaki doluluğun yüksek olacağını düşündüğünü belirterek, "Kur farkından dolayı Yunanlar avro, Bulgarlar leva harcıyor. Bize göre her ikisinin de para birimi daha değerli. Bundan dolayı Yunanların, Bulgarların gelmekten vazgeçebileceğini düşünmüyorum" dedi.
Olgay GÜLER-Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)-
• 24 Aralık 2024 - 12:27 • Son Güncelleme:
Olgay GÜLER-Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)-
• 24 Aralık 2024 - 12:27 • Son Güncelleme: