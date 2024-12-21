Yılbaşına sayılı günler kala piyango bayilerinde yoğunluk! 600 milyonluk rekor ikramiye için uzun kuyruklar oluştu

‘BİR HANIMEFENDİ BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKTIĞINI ÖĞRENİNCE HEYECANDAN BAYILMIŞTI’

Nimet Özden, geçmişte bayilerinden satın alınan biletlerle büyük ikramiye kazanan kişilerin hikayelerinden de bahsetti. Özden, “O kadar çok ikramiye verdik ki bununla ilgili pek çok anımız oldu. Mesela bir hanımefendi büyük ikramiye çıktığını öğrenince heyecandan bayılmıştı. Bir başka kazanan, kabzımanlık yapan beyefendi de kamyon dolusu sebzeyle gelmiş ve teşekkür etmek için onları bize hediye etmek istemişti. Bir çiftçi arkadaşımız ise bizi arayarak, ‘Sayenizde çiftliğimi büyüttüm’ demişti. Bu tür güzel hikayeler bizi hem mutlu ediyor hem de bu işin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösteriyor” dedi.