Yılbaşına sayılı günler kala piyango bayilerinde yoğunluk! 600 milyonluk rekor ikramiye için uzun kuyruklar oluştu
Milli Piyango’nun 31 Aralık 2024 Yılbaşı Özel Çekilişi heyecanla beklenirken, Nimet Abla Piyango Bayii yine vatandaşların umutlarının adresi oldu. Türkiye’nin dört bir yanından gelenler, dağıtım garantili 600 milyon TL’lik rekor büyük ikramiye hayaliyle Eminönü’ndeki bayinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bayi sahibi Nimet Özden, “Biletlere rağbet o kadar fazla ki stoklarımız hızla azalıyor. Vatandaşlarımızın son günlere kalmadan biletlerini almalarını tavsiye ediyorum” dedi.
Tuğçe ODABAŞI-Şevval CİNDİR/İSTANBUL,(DHA)
• 21 Aralık 2024 - 11:21 • Son Güncelleme:
Tuğçe ODABAŞI-Şevval CİNDİR/İSTANBUL,(DHA)
• 21 Aralık 2024 - 11:21 • Son Güncelleme: