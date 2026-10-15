YARIN (16 EKİM) OKULLAR TATİL Mİ? Hangi illerde okullar tatil edildi? İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da okullar tatil mi?
Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle eğitime ara verildi. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak'ta 15 Ekim Perşembe günü okullar tatil edilirken gözler 16 Ekim Cuma gününe çevrildi. Peki, yarın okullar tatil mi? İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da cuma günü okullar açık mı? İşte il il son durum...
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Türkiye genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Meteorolojik uyarıların ardından valilikler tarafından peş peşe yapılan açıklamalarla 15 Ekim Perşembe günü bazı illerde eğitime bir gün ara verildi. Alınan kararların ardından milyonlarca öğrenci ve veli, tatilin 16 Ekim Cuma günü de devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Özellikle İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da okulların yarın açık olup olmayacağı merak konusu oldu.
BUGÜN (15 EKİM PERŞEMBE) HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
Türkiye'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 15 Ekim 2026 Perşembe günü bazı illerde eğitim öğretime ara verildi.
Valilikler tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak'ta okullar bir günlüğüne tatil edildi.
Alınan kararlarla öğrencilerin ve öğretmenlerin olumsuz hava koşullarından etkilenmesinin önüne geçilmesi amaçlandı. Özellikle yoğun yağışın ulaşımda aksamalara yol açabileceği bölgelerde tedbirler artırıldı.
YARIN (16 EKİM CUMA) OKULLAR TATİL Mİ?
15 Ekim Perşembe günü birçok ilde eğitime ara verilmesinin ardından gözler 16 Ekim Cuma gününe çevrildi. Öğrenciler ve veliler, tatil kararlarının uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor.
15 Ekim sabahı itibarıyla İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da 16 Ekim Cuma gününü kapsayan yeni bir tatil kararı açıklanmış değil.
Mevcut tatil kararları yalnızca 15 Ekim Perşembe gününü kapsıyor. Bu nedenle valiliklerden yeni bir açıklama yapılmaması halinde cuma günü eğitim öğretimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi.
İstanbul Valiliğinin aldığı kararın ardından öğrenciler, 16 Ekim Cuma günü için de tatil açıklaması yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı.
İstanbul'da yarın için yeni bir tatil kararı açıklanmadı. Tatilin uzatılmasına ilişkin yeni bir duyuru yapılmaması halinde cuma günü okullarda derslerin devam etmesi bekleniyor.
BURSA'DA 16 EKİM CUMA OKULLAR TATİL Mİ?
Bursa'da yaşayan öğrenciler ve veliler de 16 Ekim Cuma günü okulların tatil olup olmadığını merak ediyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle çevre illerde eğitime ara verilmesi, Bursa'da da tatil beklentisini gündeme taşıdı.
Ancak Bursa Valiliği tarafından 16 Ekim Cuma günü için il genelinde eğitime ara verildiğine yönelik bir açıklama yapılmadı. Yeni bir karar alınmadığı sürece eğitim öğretimin devam etmesi bekleniyor.
KOCAELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Kocaeli'de kuvvetli yağış beklentisi üzerine 15 Ekim Perşembe günü okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Kent genelinde alınan tatil kararının ardından öğrenciler, tatilin 16 Ekim Cuma gününe uzatılıp uzatılmayacağını araştırmaya başladı.
Kocaeli Valiliğinden cuma gününü kapsayan yeni bir tatil açıklaması gelmedi. Hava koşullarının seyrine göre yeni bir karar alınması halinde duyurunun valilik tarafından yapılması bekleniyor.
YALOVA'DA 16 EKİM CUMA OKULLAR TATİL Mİ?
Yalova'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü eğitim öğretime ara verildi.
Öğrenciler ve veliler, sağanak yağışın devam etme ihtimaline karşı cuma günü için de tatil kararı alınıp alınmayacağını merak ediyor.
Yalova'da 16 Ekim Cuma günü için yeni bir okul tatili kararı açıklanmadı. Valilikten ek bir duyuru gelmemesi durumunda eğitimin normal şekilde sürmesi bekleniyor.
SAKARYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Sakarya'da şiddetli yağış uyarısının ardından 15 Ekim Perşembe günü okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Valiliğin aldığı kararın ardından tatilin uzatılıp uzatılmayacağı gündeme geldi.
16 Ekim Cuma günü için Sakarya'da yeni bir tatil kararı açıklanmadı. Yeni bir açıklama yapılmadığı takdirde öğrencilerin cuma günü ders başı yapması bekleniyor.
16 EKİM CUMA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
15 Ekim Perşembe sabahı itibarıyla İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da 16 Ekim Cuma gününe yönelik il genelini kapsayan yeni bir tatil kararı bulunmuyor.
Düzce ve Zonguldak'ta da 15 Ekim için alınan tatil kararlarının cuma gününe uzatılıp uzatılmayacağı, valiliklerin yeni duyurularıyla netleşecek.
OKULLARIN TATİL EDİLMESİNE KİM KARAR VERİYOR?
Olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin kararlar, illerde valilikler tarafından alınıyor.
Meteorolojik uyarılar, ulaşım koşulları ve öğrencilerin güvenliği değerlendirilerek tatil kararı verilebiliyor.
16 Ekim Cuma günü için yeni bir karar alınması durumunda duyuruların ilgili valiliklerin resmî internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılması bekleniyor.