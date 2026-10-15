YARIN (16 EKİM) OKULLAR TATİL Mİ? Hangi illerde okullar tatil edildi? İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da okullar tatil mi?

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Türkiye genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Meteorolojik uyarıların ardından valilikler tarafından peş peşe yapılan açıklamalarla 15 Ekim Perşembe günü bazı illerde eğitime bir gün ara verildi. Alınan kararların ardından milyonlarca öğrenci ve veli, tatilin 16 Ekim Cuma günü de devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Özellikle İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da okulların yarın açık olup olmayacağı merak konusu oldu.