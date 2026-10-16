16 EKİM BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul'da okullar tatil edildi! Valilik kararları ve son durum
İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle okullarda eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, 16 Ekim Cuma günü de okulların tatil edildiğini açıkladı. Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak'ta da öğrenciler bugün ders başı yapmayacak. Peki, 16 Ekim bugün okullar tatil mi, İstanbul'da okul var mı? Hangi illerde eğitime ara verildi? İşte valiliklerin son kararları ve il il okul tatili listesi...
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İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Batı Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış, eğitim öğretime verilen aranın uzatılmasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından valilikler, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliğini göz önünde bulundurarak 16 Ekim Cuma günü için yeni kararlar aldı.
İstanbul'da 15 Ekim Perşembe günü tatil edilen okullar bugün de açılmayacak. Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Böylece altı ilde öğrenciler için hafta sonu tatili bir gün erken başlamış oldu.
16 EKİM BUGÜN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'da 16 Ekim 2026 Cuma günü okullar tatil edildi.
İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkisini sürdüren şiddetli sağanağın ardından cuma günü de okullarda eğitime ara verilmesine karar verildiğini açıkladı.
İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda il genelindeki resmî ve özel okullar ile eğitim kurumlarında bugün eğitim öğretim yapılmayacak.
15 Ekim Perşembe günü başlayan tatilin 16 Ekim Cuma gününe de uzatılmasıyla İstanbul'daki öğrenciler, hafta sonuyla birlikte dört gün boyunca okula gitmeyecek.
İSTANBUL VALİLİĞİ 16 EKİM İÇİN NE AÇIKLADI?
İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Ekim'de İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında kentteki yağışların yol açtığı olumsuzluklar ve alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.
Okul binalarında ve çevresinde oluşabilecek risklere dikkat çeken Gül, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirterek cuma günü de okulların tatil edildiğini duyurdu.
İstanbul'da iki gündür etkili olan yağışlar nedeniyle çok sayıda noktada su baskınları meydana geldi, ulaşımda aksamalar yaşandı.
Vali Gül, kentte ölçülen yağış miktarının 261 kilograma ulaştığını da açıkladı. Bu rakam, İstanbul'da yaşanan yağışın boyutunu ortaya koyarken tatil kararının gerekçeleri arasında öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliğinin sağlanması yer aldı.
16 EKİM CUMA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
Valiliklerin 15 Ekim'de açıkladığı kararlarla 16 Ekim Cuma günü altı ilde eğitime ara verildi.
Bugün okulların tatil edildiği iller şöyle:
İstanbul
Kocaeli
Sakarya
Yalova
Düzce
Zonguldak
Bu illerde kuvvetli yağış, sel ve su baskını tehlikesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle öğrencilerin güvenliği için tatil kararı alındı.
Tatil kararlarının kapsamı il bazında farklılık gösteriyor. Özellikle üniversiteler ve kamu personeline yönelik idari izin uygulamalarında ilgili valiliklerin ve kurumların açıklamaları esas alınıyor.
KOCAELİ'DE 16 EKİM BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Kocaeli Valiliği, kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle eğitim öğretime verilen arayı 16 Ekim Cuma gününü de kapsayacak şekilde uzattı.
Valiliğin açıklamasına göre il genelindeki eğitim kurumlarında bugün ders yapılmayacak.
İzmit, Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası, Körfez, Derince, Başiskele, Kartepe, Gölcük, Karamürsel ve Kandıra ilçeleri de il genelinde alınan tatil kararı kapsamında bulunuyor.
Kocaeli'de kamu kurumlarında çalışan gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile belirli şartları taşıyan çocuk sahibi kadın personele de bir gün idari izin verildi.
SAKARYA'DA BUGÜN OKUL VAR MI?
Sakarya'da 16 Ekim Cuma günü okullar tatil edildi.
Sakarya Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısının ardından il genelindeki resmî ve özel okul ve kurumlarda eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.
Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde de ilgili rektörlükler tarafından eğitim öğretime ara verilmesi kararlaştırıldı.
Dolayısıyla Sakarya'da alınan karar yalnızca ilk ve orta dereceli okulları değil, söz konusu iki üniversiteyi de kapsıyor.
YALOVA'DA 16 EKİM CUMA OKULLAR TATİL Mİ?
Yalova Valiliği, beklenen aşırı yağış ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle il genelindeki resmî ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 16 Ekim Cuma günü eğitime ara verildiğini duyurdu.
Karar, öğrencilerin ulaşım sırasında karşılaşabilecekleri olumsuzlukların önlenmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla alındı.
Valilik ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağını açıkladı.
DÜZCE'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Düzce Valiliği, şiddetli yağış uyarısı nedeniyle 16 Ekim Cuma günü il genelindeki resmî ve özel okul ve kurumlarda eğitime ara verilmesine karar verdi.
Kararda üniversiteler kapsam dışında tutuldu.
Düzce'de kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personel de bugün idari izinli sayılacak.
ZONGULDAK'TA 16 EKİM OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?
Zonguldak Valiliği, kentte devam eden kuvvetli yağışlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 Ekim Cuma günü il genelinde eğitime bir gün ara verilmesini kararlaştırdı.
Karar doğrultusunda resmî ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetleri bugün yapılmayacak.
Valiliğin açıklamasında, öğrencilerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla bu tedbirin alındığı belirtildi.
BURSA'DA 16 EKİM BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Bursa'da 16 Ekim Cuma günü için il genelinde eğitime ara verildiğine ilişkin doğrulanmış bir valilik kararı bulunmuyor.
İstanbul ve çevre illerdeki tatil kararlarının ardından Bursa'daki öğrenciler de okulların durumunu araştırıyor.
Bursa Valiliği tarafından ayrıca bir karar açıklanmadığı sürece kentte eğitim öğretimin normal programında devam etmesi gerekiyor.
19 EKİM PAZARTESİ OKULLAR AÇILACAK MI?
İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak'ta 16 Ekim Cuma günü için alınan tatil kararları bir günlük eğitim arasını kapsıyor.
17 Ekim Cumartesi ve 18 Ekim Pazar günlerinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle öğrenciler dört günlük aranın ardından 19 Ekim Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
Hava koşullarının seyrine göre yeni bir karar alınması halinde ise ilgili valiliklerin açıklamaları geçerli olacak.
İstanbul Valiliği ve diğer illerin valilikleri tarafından yayımlanan güncel duyurular, kurumların resmî internet sitelerinden takip edilebiliyor.