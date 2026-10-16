16 EKİM BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul'da okullar tatil edildi! Valilik kararları ve son durum

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İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Batı Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış, eğitim öğretime verilen aranın uzatılmasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından valilikler, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliğini göz önünde bulundurarak 16 Ekim Cuma günü için yeni kararlar aldı.

İstanbul'da 15 Ekim Perşembe günü tatil edilen okullar bugün de açılmayacak. Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Böylece altı ilde öğrenciler için hafta sonu tatili bir gün erken başlamış oldu.