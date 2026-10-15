BURSA'DA OKULLAR BUGÜN TATİL Mİ? Marmara Bölgesi sağanak yağışa teslim oldu: Bursa'da yarın (16 Ekim) okullar tatil mi?

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Marmara Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü bazı illerde eğitim öğretime ara verildi.



İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da valilikler tarafından alınan kararlarla okullar bir günlüğüne tatil edildi.



Bursa'da ise aynı tarih için il genelinde tatil kararı açıklanmadı.



BURSA'DA OKUL TATİLİ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Bursa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yeni bir tatil kararı alınıp alınmayacağı meteorolojik değerlendirmelere bağlı olacak.



Valilik tarafından 16 Ekim Cuma günü için eğitime ara verilmesi kararlaştırılırsa kararın kapsamı ve hangi ilçelerde uygulanacağı resmî duyurularla açıklanacak.



Öğrenciler ve veliler güncel bilgilere Bursa Valiliğinin resmî internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.