BURSA'DA OKULLAR BUGÜN TATİL Mİ? Marmara Bölgesi sağanak yağışa teslim oldu: Bursa'da yarın (16 Ekim) okullar tatil mi?
Marmara Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bazı illerde eğitime ara verilirken gözler Bursa'ya çevrildi. İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da okulların tatil edilmesinin ardından Bursalı öğrenciler ve veliler, valilikten gelecek açıklamalara odaklandı. Peki, Bursa'da bugün okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma günü Bursa'da okul var mı? Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, Mudanya ve Gemlik'te yarın okullar tatil edilecek mi? İşte Bursa Valiliğinden son açıklamalar...
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Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış ve fırtına, okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı. İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü eğitime bir gün ara verilirken Bursa'da da öğrenciler ve veliler tatil kararlarını araştırmaya başladı. Meteoroloji tarafından yapılan kuvvetli yağış ve fırtına uyarılarının ardından Bursa'da 15 Ekim Perşembe ve 16 Ekim Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Bursa Valiliğinin açıklamaları yakından takip ediliyor.
BURSA'DA OKULLAR BUGÜN (15 EKİM) TATİL Mİ?
Bursa'da etkili olan olumsuz hava koşullarına rağmen 15 Ekim 2026 Perşembe günü için il genelinde eğitime ara verilmesine yönelik resmî bir karar açıklanmadı.
Bursa Valiliği tarafından okulların tatil edildiğine ilişkin duyuru yapılmadığı için kent genelinde eğitim öğretim normal programında devam ediyor.
Özellikle Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, Gemlik ve Mudanya ilçelerinde yaşayan öğrenciler ve veliler, hava koşullarının seyrine göre alınabilecek yeni kararları takip ediyor.
BURSA'DA YARIN (16 EKİM CUMA) OKULLAR TATİL Mİ?
Bursa'da 16 Ekim Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor.
Marmara Bölgesi'nde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle çevre illerde alınan tatil kararları, Bursa'da da benzer bir uygulama olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi.
15 Ekim Perşembe günü itibarıyla Bursa Valiliği tarafından 16 Ekim Cuma gününü kapsayan bir okul tatili kararı açıklanmadı.
Yeni bir tatil kararı alınmaması durumunda Bursa genelindeki okullarda cuma günü derslerin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.
BURSA VALİLİĞİNDEN OKUL TATİLİ AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?
Bursa Valiliği, kentte beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşlara yönelik meteorolojik uyarılarda bulundu.
Özellikle Mudanya, Karacabey ve Mustafakemalpaşa çevrelerinde kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklentisine dikkat çekildi.
Ancak Bursa Valiliğinin 15 veya 16 Ekim tarihlerinde il genelindeki okullarda eğitime ara verildiğine ilişkin doğrulanmış bir açıklaması bulunmuyor.
Olası bir tatil kararının valiliğin resmî internet sitesi ve duyuru kanalları üzerinden paylaşılması bekleniyor.
BURSA'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?
Bursa genelinde 15 Ekim Perşembe ve 16 Ekim Cuma günleri için açıklanmış, il genelini kapsayan bir tatil kararı bulunmuyor.
Öğrencilerin tatil durumunu araştırdığı ilçeler şöyle:
Osmangazi
Nilüfer
Yıldırım
İnegöl
Mudanya
Gemlik
Gürsu
Kestel
Karacabey
Mustafakemalpaşa
Orhangazi
İznik
Yenişehir
Keles
Orhaneli
Harmancık
Büyükorhan
Bu ilçeler için yeni bir tatil kararı duyurulmadığı sürece eğitim öğretimin devam etmesi bekleniyor.
MARMARA'DA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
Marmara Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü bazı illerde eğitim öğretime ara verildi.
İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da valilikler tarafından alınan kararlarla okullar bir günlüğüne tatil edildi.
Bursa'da ise aynı tarih için il genelinde tatil kararı açıklanmadı.
BURSA'DA OKUL TATİLİ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bursa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yeni bir tatil kararı alınıp alınmayacağı meteorolojik değerlendirmelere bağlı olacak.
Valilik tarafından 16 Ekim Cuma günü için eğitime ara verilmesi kararlaştırılırsa kararın kapsamı ve hangi ilçelerde uygulanacağı resmî duyurularla açıklanacak.
Öğrenciler ve veliler güncel bilgilere Bursa Valiliğinin resmî internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.